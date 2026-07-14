Aston Villa definió el futuro de Dibu Martínez tras el interés de la Juventus

Fue así que Vidagany aseguró: "Martínez se quedará con nosotros. No tenemos ninguna intención de dejarlo salir este verano (europeo). El equipo necesita su dedicación y su larga experiencia".

En la previa del partido que enfrentará a la Selección argentina con la inglesa en declaraciones con 365 Scores, agregó: "Es un elemento muy importante para nuestro proyecto de la próxima temporada".

"Todas las noticias publicadas sobre su posible traspaso a Juventus no reflejan la posición del club. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros", finalizó el directivo.

Después del Mundial todo indicaría que Dibu Martínez continuará su carrera en Birmingham.

Tras la negativa del club del Dibu Martínez, la Juve va por un plan B

Como todo parece indicar que la Juventus no podrá adquirir al Dibu Martínez, el conjunto italiano irá por otro jugador que juega en Inglaterra: Guglielmo Vicario, arquero del Tottenham.

Se trata de un jugador que sufrió grandes críticas por los hinchas ya que su equipo estuvo peleando hasta la última fecha por no descender y quedó en la posición 17 con 41 puntos, mientras que perdieron la categoría fueron West Ham (39), Burnley (22) y Wolverhampton (20).