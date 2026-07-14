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¿Se muda a Italia?

Aston Villa definió el futuro de Dibu Martínez tras el interés de la Juventus

La Juventus quiere contar con los servicios de Dibu Martínez, pero desde Birmingham tienen otras ideas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Desde el conjunto inglés indicaron cuál es el futuro del Dibu Martínez.

Desde el conjunto inglés indicaron cuál es el futuro del Dibu Martínez.

Emiliano Martínez hace tiempo que desea continuar su carrera lejos del Aston Villa. Sin embargo, el interés de otros clubes europeos nunca se tradujo en una oferta que satisficiera las pretensiones económicas del conjunto inglés, por lo que su salida no llegó a concretarse.

En el vigente mercado de pases fue la Juventus la que manifestó su intención de incorporar al arquero argentino, lo que volvió a poner en duda su futuro en el conjunto inglés. Ante esto fue Damian Vidagany - director deportivo del conjunto de Birmingham - quien puso el grito en el cielo.

El director deportivo del Aston Villa se refiri&oacute; a la continuidad del Dibu Mart&iacute;nez.

El director deportivo del Aston Villa se refirió a la continuidad del Dibu Martínez.

Aston Villa definió el futuro de Dibu Martínez tras el interés de la Juventus

En las últimas horas surgieron rumores que indicaban que el Aston Villa estaba dispuesto a negociar la salida del arquero argentino por una cifra cercana a 7 millones de euros lo que habría reflotado el interés de la Juventus; no obstante, el director deportivo fue el encargado de tirar esa opción por el suelo.

Fue así que Vidagany aseguró: "Martínez se quedará con nosotros. No tenemos ninguna intención de dejarlo salir este verano (europeo). El equipo necesita su dedicación y su larga experiencia".

En la previa del partido que enfrentará a la Selección argentina con la inglesa en declaraciones con 365 Scores, agregó: "Es un elemento muy importante para nuestro proyecto de la próxima temporada".

"Todas las noticias publicadas sobre su posible traspaso a Juventus no reflejan la posición del club. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros", finalizó el directivo.

Despu&eacute;s del Mundial todo indicar&iacute;a que Dibu Mart&iacute;nez continuar&aacute; su carrera en Birmingham.

Después del Mundial todo indicaría que Dibu Martínez continuará su carrera en Birmingham.

Tras la negativa del club del Dibu Martínez, la Juve va por un plan B

Como todo parece indicar que la Juventus no podrá adquirir al Dibu Martínez, el conjunto italiano irá por otro jugador que juega en Inglaterra: Guglielmo Vicario, arquero del Tottenham.

Se trata de un jugador que sufrió grandes críticas por los hinchas ya que su equipo estuvo peleando hasta la última fecha por no descender y quedó en la posición 17 con 41 puntos, mientras que perdieron la categoría fueron West Ham (39), Burnley (22) y Wolverhampton (20).

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