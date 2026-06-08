La Juventus va por el Dibu Martínez: cuánto vale

La Juventus va por el Dibu Martínez

La búsqueda activa de un arquero por parte de la Vecchia Signora se intensificó en los últimos días debido a motivos de fuerza mayor. Esta urgencia institucional se originó luego de que fracasaran definitivamente las tratativas que el club de Turín mantenía para incorporar al brasileño Alisson, obligando a recalcular la estrategia.

Las charlas formales entre ambas instituciones ya se han puesto en marcha. Desde el club de la Serie A se encuentran actualmente averiguando el valor de mercado del pase y las condiciones del contrato del futbolista campeón del mundo, con el fin de avanzar de manera firme en las negociaciones.

A pesar de que el salario del arquero argentino representa un monto considerablemente elevado, las exigencias económicas no serían un freno para las intenciones de la Juve. La dirigencia del equipo del Calcio no tendría inconvenientes financieros para continuar adelante con la contratación.

Dibu Martínez - Emi Buendía Dibu Martínez podría dejar Birmingham.

El posible reencuentro con Kolo Muani con Dibu Martínez

En caso de que este importante traspaso se termine haciendo oficial, el destino deparará una particular coincidencia dentro del vestuario. El arquero de la Albiceleste podría pasar a compartir equipo con Kolo Muani, el delantero francés con el que protagonizó una de las acciones más icónicas de la historia del fútbol.

Martínez fue justamente quien le atajó aquel decisivo remate al atacante galo en el minuto 123 de la prórroga en la final de Qatar 2022. Aquella espectacular intervención impidió la derrota argentina, permitiendo que el encuentro se definiera en la tanda de penales donde la Selección Nacional finalmente se coronó campeona del mundo.

La Juventus deberá pagar un total de 40 millones de libras esterlinas para hacerse con los servicios de Dibu Martínez, además el arquero argentino tiene un sueldo alto.

Embed El Dibu Martínez no solo paró el tiro de Kolo Muani, también frenó los festejos de Francia. @Argentina | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wX7I43CmLY — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) January 19, 2025

Más allá del fuerte interés por el futbolista argentino, la Juventus maneja una opción secundaria en caso de que surjan complicaciones. La otra alternativa que evalúa el club italiano es Guglielmo Vicario, actual arquero del Tottenham, conjunto de la Premier League que sufrió un difícil cierre de campaña y selló su permanencia en la categoría recién en la jornada final.