Santino Andino empezó la temporada con el Panathinaikos con su primer gol en una copa europea

La segunda temporada de Santino Andino en el Panathinaikos de Grecia empezó de la mejor manera ya que marcó su primer gol en una competencia europea.
La segunda temporada de Santino Andino en el Panathinaikos de Grecia empezó de la mejor manera ya que marcó su primer gol en una competencia europea.
La segunda temporada de Santino Andino en el Panathinaikos de Grecia empezó de la mejor manera ya que marcó su primer gol en una competencia europea.
El atacante mendocino fue el autor del tanto de la victoria 2 a 1 del conjunto griego ante el Paksi de Hungría, en condición de visitante, en el partido de ida de la segunda fase previa de la Conference League.
Gabor Vas, en contra, y Andino marcaron los goles del equipo visitante y Daniel Bode hizo el tanto del descuento de los húngaros para achicar la diferencia pensando en la revancha del próximo jueves 30 de julio.
Fue el primer partido oficial del Panathinaikos en la temporada 2026/27 y Andino fue el único argentino en cancha ya que Vicente Taborda y el arquero Lucas Chaves no tuvieron minutos.
El comienzo de la Súper Liga de Grecia será recién el sábado 22 de agosto y el Panathinaikos será local ante el AE Kifisia.
Con 20 años y tasado en 6 millones de euros, según Transfermarkt, Santino Andino acumula 2 goles en 20 partidos oficiales con el Panathinaikos.
Como profesional, contando sus inicios en Godoy Cruz, el Chulu llegó a 65 encuentros y 10 tantos.