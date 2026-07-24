Santino Andino empezó la temporada con el Panathinaikos con su primer gol en una copa europea

Fue el primer partido oficial del Panathinaikos en la temporada 2026/27 y Andino fue el único argentino en cancha ya que Vicente Taborda y el arquero Lucas Chaves no tuvieron minutos.

El comienzo de la Súper Liga de Grecia será recién el sábado 22 de agosto y el Panathinaikos será local ante el AE Kifisia.

Santino Andino, en números

Con 20 años y tasado en 6 millones de euros, según Transfermarkt, Santino Andino acumula 2 goles en 20 partidos oficiales con el Panathinaikos.

Como profesional, contando sus inicios en Godoy Cruz, el Chulu llegó a 65 encuentros y 10 tantos.