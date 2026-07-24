Steve Jobs no siempre fue conocido ni millonario, pues él y sus amigos, antes de que fundaran la Apple Computer Company en 1976, vivieron años bastante complicados para poder hacer historia. Así trabajaba en Atari porque no "encajaba en ningún lado".
Olía mal, trabajaba encerrado en un sótano sin ducharse y se convirtió en el millonario cofundador de Apple
Steve Jobs no siempre fue famoso. El genio de Apple olía tan mal que sus compañeros lo mandaron al sótano y finalmente hizo historia con Apple
El genio de Apple pasó por Atari en el año 1974 para ser programador de videojuegos y así convertirse en historia, aunque algunas curiosidades de su estadía en el lugar salieron a la luz.
Olía mal, trabajaba encerrado en un sótano sin ducharse y se convirtió en el millonario cofundador de Apple
Antes de convertirse en un ícono mundial, Steve Jobs entró a una oficina en Atari diciendo que quería un trabajo, sin siquiera haberse graduado en secundaria en Reed School. Entró en la compañía siendo el número 40, uno de los más jóvenes, y siendo técnico frente a personalidades que le doblaban la edad. Sin embargo, trabajar con él no fue fácil, pues sus compañeros se quejaban de su rudeza, su prepotencia, sus aires de superioridad y, sobre todo, su mal olor corporal.
Él pensó que su dieta basada en manzanas, zanahorias y frutos sin carne no generaría apenas olor corporal, entonces optó por no bañarse ni usar desodorante sin saber que sería una mala idea: sus compañeros no podían soportarlo, así que lo llevaron a trabajar en el sótano durante el turno de noche.
Luego de trabajar y terminar un diseño técnico, Jobs se cansó y se acercó a la oficina de Alcorn para decir que se iba; volvía a la India a emprender un camino espiritual. Sin embargo, como Atari vivía problemas de distribución de licencias, de liquidez, y necesitaba mentes pensantes y talentos creativos, así que la propuesta para que se quedara llegó.
Le ofrecieron un billete sin regreso para Alemania, ya que era más barato llegar a India desde allí. Pero, a cambio, tenía que trabajar un par de días solucionando un problema. Se puso a trabajar en un juego que estaba bastante atascado: Breakout.
Steve Jobs solucionó un problema que lo llevó a crear el diseño de Apple II
La propuesta que le ofrecieron era diseñar un prototipo que usase menos de 100 chips por un sueldo de 750 dólares y otros 100 por cada chip que se ahorrase. Tras días sin dormir, el 14 de enero de 1975, confirma estar trabajando en un prototipo de algo denominado Bricks. Aquel diseño usaba 44 chips y se llamó "Breakout."
Steve Jobs se llevó la mayor parte de los beneficios: a su compañero de arreglo, Steve Wozniak, le dio 375 dólares y él se embolsó aproximadamente 5.000 dólares del bonus total y aprovechó el dinero para financiar los primeros pasos de Apple.
En pocas palabras
- Steve Jobs: El cofundador de Apple trabajó en Atari antes de su éxito, enfrentando quejas por su higiene.
- Curiosidades de Atari: Sus compañeros lo enviaron al sótano por su mal olor corporal, derivado de su dieta.
- Legado de Jobs: Un diseño para el juego 'Breakout' le generó ganancias para invertir en los inicios de Apple.