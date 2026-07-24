Olía mal, trabajaba encerrado en un sótano sin ducharse y se convirtió en el millonario cofundador de Apple

Él pensó que su dieta basada en manzanas, zanahorias y frutos sin carne no generaría apenas olor corporal, entonces optó por no bañarse ni usar desodorante sin saber que sería una mala idea: sus compañeros no podían soportarlo, así que lo llevaron a trabajar en el sótano durante el turno de noche.

Luego de trabajar y terminar un diseño técnico, Jobs se cansó y se acercó a la oficina de Alcorn para decir que se iba; volvía a la India a emprender un camino espiritual. Sin embargo, como Atari vivía problemas de distribución de licencias, de liquidez, y necesitaba mentes pensantes y talentos creativos, así que la propuesta para que se quedara llegó.

Steve Jobs se las ingenió para llevarse 5.000 dólares de bonus engañando a su mejor amigo y así sentar las bases de Apple.

Le ofrecieron un billete sin regreso para Alemania, ya que era más barato llegar a India desde allí. Pero, a cambio, tenía que trabajar un par de días solucionando un problema. Se puso a trabajar en un juego que estaba bastante atascado: Breakout.

Steve Jobs solucionó un problema que lo llevó a crear el diseño de Apple II

La propuesta que le ofrecieron era diseñar un prototipo que usase menos de 100 chips por un sueldo de 750 dólares y otros 100 por cada chip que se ahorrase. Tras días sin dormir, el 14 de enero de 1975, confirma estar trabajando en un prototipo de algo denominado Bricks. Aquel diseño usaba 44 chips y se llamó "Breakout."

Steve Jobs se llevó la mayor parte de los beneficios: a su compañero de arreglo, Steve Wozniak, le dio 375 dólares y él se embolsó aproximadamente 5.000 dólares del bonus total y aprovechó el dinero para financiar los primeros pasos de Apple.