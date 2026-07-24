Rosalía: un integrante de Airbag la defendió pero borró su posteo

En medio del alboroto, el bajista, vocalista y corista de la banda Airbag respaldó a su colega en X (antes Twitter). “El reposteo de Rosalía tranquilamente me podría haber pasado a mí”, dijo.

Y continuó: “A veces, cuando una figura pone una canción tuya o te menciona, puede pasar que compartas, sin ver qué había de fondo. Le creo que no lo hizo con mala intención“, agregó el músico intentando aplacar la indignación colectiva.

En medio del clima posmundialista y la campaña anti-Argentina, lanzó: “Me parece una sobrerreacción que forma parte de lo que se está buscando: que sea todos contra todos”.

Horas después, Sardelli decidió eliminar su publicación y, cuando un internauta le preguntó la razón, respondió: “Porque ya vi gente que salió a desvirtuar para arengar más quilombo; la verdad, lo hacen para monetizar sus cuentas y prefiero no darles $$$. Mi mensaje ya está entre los que me siguen y eso es suficiente”.

Cuando otra fan le reiteró la pregunta, aunque agregando que "somos un país que está más unido que nunca y que pareciera todos están en nuestra contra...", replicó: "Desde que el teta floja de (Elon) Musk habilitó la monetización hay una enrome cantidad de cuentas que utilizan posteos como el mío para viralizarse y hacer plata. Yo vago no mantengo", señaló el músico desde la plataforma cuyo dueño es, de hecho, Elon Musk.

Fuente: exitoina.perfil.com