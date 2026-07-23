Sufre Rosalía: cancelaron un tributo que le habían preparado en Córdoba

"Los felicito. Excelente decisión. Viva Argentina", fue uno de los primeros comentarios en el posteo de Instagram del Museo. "Nadie que ofenda nuestra Patria puede ser bien recibido", indicó otro usuario de esa red social, claramente herido por las acciones de Rosalía.

En ese mismo posteo se mostró el flyer del evento, que prometía ser "una muestra musical inspirada en el universo de Rosalía, que recorre distintas etapas de su carrera mediante un ensamble sinfónico que combina flamenco, pop, electrónica y sonoridades orquestales".

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La ofensa imperdonable

Para quienes no lo saben, las acciones reprochables de Rosalía se enmarcaron en una ofensiva progresista internacional contra Argentina por el Mundial de fútbol. Famosos como Samuel Jackson, Patti Smith o la influencer y ex actriz de contenido adulto Mia Khalifa consideraron que el país, y la selección que lo representa, es "racista".

Fue la propia Mia Khalifa quien arrastró a Rosalía a la polémica. La joven libanesa alentó contra Argentina durante todo el Mundial, y cuando el equipo perdió la final, publicó un video en el que celebraba el momento, musicalizado con el tema La Perla, de Rosalía.

Mia Khalifa, la influencer que odia la Argentina.

La cantante barcelonesa compartió esa historia y destapó la caja de Pandora. Las críticas le llegaron de a miles, y tanto fanáticos como gente totalmente ajena a su obra amenazaron con boicotear sus presentaciones en el Movistar Arena, que están planeadas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Rosalía, en modo control de daños, publicó dos historias en su cuenta personal de Instagram en las que aseguraba haber compartido el video de Khalifa sin leer lo que decía, sólo porque tenía su canción. Tres horas después, quizás dándose cuenta de lo inadecuado de su pedido de disculpas original, la cantaora agregó en otra historia que sólo tenía "amor" para Argentina", aunque no aclaró si ese amor se extendía a la Selección de fútbol.

La disculpa original de Rosalía.

¿Será suficiente esta disculpa para ver el Movistar Arena repleto durante sus presentaciones? El tiempo lo dirá.