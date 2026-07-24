Tuvo un accidente y los médicos le dieron el peor pronóstico: hoy es madre de 4 hijos y campeona de fisicoculturismo

"Me siento como una leona que avanza y mis cachorros caminan a mi lado observando cada paso que doy. Cada error lo muestro como algo necesario para aprender y cada caída como una oportunidad para levantarse con más fuerza", expresó.

Para ella, el deporte siempre fue mucho más que una actividad física. Lo entiende como una herramienta para formar personas, transmitir valores y demostrar que la disciplina puede cambiar vidas.

El gimnasio como punto de partida

Tras el accidente, Claudia debió comenzar de cero. Su cuerpo había quedado muy debilitado y el gimnasio apareció inicialmente como una forma de recuperar fuerza y movilidad.

Con el tiempo, y gracias al apoyo de su hijo mayor, Brian, también modificó su alimentación y comenzó a entrenar con mayor compromiso.

"Él me decía: 'Mami, andá a entrenar, lo que falta lo hago yo'. Esas palabras eran el empujón que necesitaba para no detenerme", recordó emocionada.

Sin buscarlo, aquel proceso de recuperación terminó despertando una pasión que la llevaría al fisicoculturismo.

Del esfuerzo diario a los títulos internacionales

Hoy Claudia acumula una destacada trayectoria deportiva. Fue campeona mendocina, Copa Vendimia, Copa de Verano, Leg Cup, Campeona Argentina, Campeona Mercosur Internacional y obtuvo el sexto puesto en Miss Universo 2024 dentro de la IFBB.

Sin embargo, asegura que los trofeos nunca fueron su principal motivación.

"Para mí, la tarima no es el lugar para ver quién es el mejor. Es el lugar donde se muestra todo el esfuerzo realizado durante muchísimo tiempo. Ahí están la alimentación, el entrenamiento, el trabajo y, sobre todo, mi familia", afirmó.

También destacó el acompañamiento de su entrenador Alejandro Videu y de Lito Díaz Vilches, quienes fueron fundamentales durante sus primeros años en la disciplina.

"Nunca es tarde para empezar"

Después de todo lo vivido, Claudia tiene un mensaje para quienes sienten que ya no tienen tiempo para perseguir sus sueños.

"Nunca es tarde. Hay que permitirse empezar de nuevo, aunque sea de a poco. Si vos estás bien, tus hijos también van a estar mejor. Buscá tu lugar, no tiene que ser el deporte; puede ser el arte, estudiar o cumplir un sueño pendiente", sostuvo.

Y concluyó con una reflexión que resume su historia: "Nada grande se consigue fácil. Aprendí a agradecer incluso en los momentos más difíciles, porque eso cambia la forma de mirar la vida".

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