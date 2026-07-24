Cuántos soldados estaban dentro del caballo de Troya, según la mitología griega

Sin embargo, las antiguas obras literarias no se ponen de acuerdo sobre cuántos combatientes participaron en la maniobra. De acuerdo con el portal especializado Muy Interesante, una de las versiones más conocidas aparece en La Odisea, de Homero, donde se menciona un grupo de 99 hombres junto a Aquiles. No obstante, este relato presenta una contradicción importante, ya que el héroe había muerto antes de la caída de Troya, por lo que muchos especialistas consideran que la referencia tiene un carácter simbólico y no histórico.

La mitología griega no se pone de acuerdo: cuántos soldados se escondían en el caballo de Troya

Otras fuentes reducen considerablemente esa cifra. El escritor Apolodoro habla de 50 guerreros ocultos dentro del caballo, mientras que el erudito bizantino Juan Tzetzes menciona apenas 23 soldados e incluso identifica a cada uno de ellos por su nombre. Por su parte, el poeta Quinto de Esmirna ofrece otra versión diferente al enumerar 29 participantes en la operación.

Estas discrepancias no sorprenden a los historiadores, ya que el episodio pertenece al terreno de la mitología griega y fue transmitido durante siglos por distintos autores, cada uno con su propia interpretación. De hecho, el propio caballo de Troya podría ser más una construcción literaria que un hecho histórico comprobado. Hasta hoy no existe evidencia arqueológica que confirme que una estructura de esas características haya sido utilizada durante el conflicto.