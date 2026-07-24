Alerta por el aumento de casos de sarampión tras el regreso de hinchas del Mundial

A su vez, durante 2026 se registraron 34 nuevos brotes en ese país. Los datos muestran que el 93% del total de los contagios confirmados (2.108 sobre 2.260) guardan relación directa con estos focos activos (741 originados este año y 1.367 correspondientes a brotes iniciados en 2025).

Síntomas y pautas de aislamiento

Dado que el sarampión carece de un tratamiento antiviral específico y cada persona infectada tiene la capacidad de contagiar a otras 18, la cartera sanitaria insiste en que la vacunación es la herramienta de prevención más efectiva para evitar complicaciones.

Las autoridades recomiendan realizar una consulta médica de manera urgente si dentro de los 30 días posteriores al regreso del viaje (o durante el mismo) se presentan los siguientes signos:

Fiebre de 38°C o más.

Erupciones o manchas rojizas en la piel que se vayan extendiendo.

Al acudir a un centro médico, la persona debe notificar de inmediato su antecedente de viaje. Como el virus se transmite por vía aérea, se exige acudir con barbijo y evitar por completo la asistencia a lugares concurridos (como escuelas, trabajos o clubes) hasta no contar con el alta de un profesional.

Los brotes de sarampión en Estados Unidos ya concentran casi el totalidad de los contagios confirmados.

Cómo debe completarse el esquema de vacunación

Para contener la transmisión de forma rápida se requiere una cobertura del 95% en todo el territorio, una meta que hoy se encuentra distante. La vacuna triple viral incluye el siguiente esquema obligatorio: