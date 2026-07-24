Alerta por el aumento de casos de sarampión tras el regreso de hinchas del Mundial

El retorno de miles de argentinos que viajaron para alentar a la Selección en el Mundial, sumado al flujo constante de turistas internacionales, encendió las alarmas sanitarias en el país por el riesgo de reingreso del sarampión. Ante el avance de la circulación viral en el continente, las autoridades del Ministerio de Salud resolvieron elevar el nivel de alerta epidemiológica y reforzar las recomendaciones sobre la importancia de contar con el esquema de vacunación al día.
El virus del sarampión altamente contagioso y transmitido mediante microgotas respiratorias que se expulsan al hablar, toser o estornudar afecta principalmente a los niños. Un reporte oficial de la cartera de Salud advierte que el escenario regional refleja un aumento continuo del riesgo de reimportación en aquellos países donde se había logrado frenar la circulación endémica. La combinación de brotes masivos y circulación activa en distintas zonas incrementa la posibilidad de que reingresen casos y se restablezcan las cadenas de contagio local.
El foco en las sedes de Estados Unidos
El monitoreo oficial señala que, hasta el 16 de julio de 2026, Estados Unidos contabilizó 2.260 casos confirmados de sarampión. De ese total, 2.218 se distribuyen en 42 jurisdicciones, con fuerte presencia en estados como Florida, Texas y Kansas, puntos clave de concentración de la hinchada argentina durante la cita futbolística.
A su vez, durante 2026 se registraron 34 nuevos brotes en ese país. Los datos muestran que el 93% del total de los contagios confirmados (2.108 sobre 2.260) guardan relación directa con estos focos activos (741 originados este año y 1.367 correspondientes a brotes iniciados en 2025).
Síntomas y pautas de aislamiento
Dado que el sarampión carece de un tratamiento antiviral específico y cada persona infectada tiene la capacidad de contagiar a otras 18, la cartera sanitaria insiste en que la vacunación es la herramienta de prevención más efectiva para evitar complicaciones.
Las autoridades recomiendan realizar una consulta médica de manera urgente si dentro de los 30 días posteriores al regreso del viaje (o durante el mismo) se presentan los siguientes signos:
- Fiebre de 38°C o más.
- Erupciones o manchas rojizas en la piel que se vayan extendiendo.
Al acudir a un centro médico, la persona debe notificar de inmediato su antecedente de viaje. Como el virus se transmite por vía aérea, se exige acudir con barbijo y evitar por completo la asistencia a lugares concurridos (como escuelas, trabajos o clubes) hasta no contar con el alta de un profesional.
Cómo debe completarse el esquema de vacunación
Para contener la transmisión de forma rápida se requiere una cobertura del 95% en todo el territorio, una meta que hoy se encuentra distante. La vacuna triple viral incluye el siguiente esquema obligatorio:
- Primera dosis: a los 12 meses de vida.
- Segunda dosis: entre los 15 y los 18 meses.
- Refuerzo escolar: aplicación a los 5 años de edad para las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024.
- Personas de 5 años o más: deben acreditar como mínimo dos dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola aplicadas después del año de vida (doble o triple viral) o certificar inmunidad mediante serología IgG positiva.
- Personal de salud: la totalidad del personal que se desempeña en los centros sanitarios (desde áreas administrativas, limpieza y seguridad hasta médicos y enfermeros) debe contar con dos dosis aplicadas tras el primer año de vida o la correspondiente serología positiva comprobada.
En pocas palabras
- Alerta sanitaria: autoridades elevan el nivel ante el aumento de casos de sarampión en la región.
- Causa del riesgo: se vincula al regreso de hinchas del Mundial y al flujo de turistas internacionales.
- Prevención clave: se enfatiza la vacunación completa y la consulta médica ante síntomas febriles o erupciones.