Sabiduría japonesa en el living: el ritual de limpiar muebles y estanterías para renovar energías

A diferencia de los tradicionales métodos de organización que buscan acomodar lo que ya tenemos, el Oosouji comienza de manera más radical: vaciar por completo un espacio antes de limpiarlo.

Un cajón, una alacena o un placard se desmontan temporalmente para luego observar todo lo que contienen. Tomarse ese tiempo permite identificar objetos olvidados, elementos duplicados o cosas que ya no cumplen ninguna función en la vida cotidiana.

Para practicar correctamente el Oosouji, lo primero es vaciar completamente los muebles de guardado (por ejemplo una mesa de luz). Después llega la limpieza física de las superficies y, recién entonces, el momento de decidir qué vuelve a ocupar ese lugar. El objetivo es dejar espacio libre para favorecer una sensación de amplitud, calma y orden visual.

Sabiduría japonesa: el Oosouji en el living

El living es el espacio del hogar dedicado al relajo y la recreación. También el ambiente donde se acumulan muchos elementos de uso diario.

Estantes, bibliotecas, controles remotos y hasta consolas de videojuegos suelen convertirse con el tiempo en superficies donde se acumulan libros que nunca más vas a leer, recuerdos que no interesan y adornos que no tienen razón de ser. Ni halar de los marcos de fotos.

El Oosouji propone retirar absolutamente todos los objetos antes de limpiar los estantes de arriba hacia abajo, al igual que los cajones de los muebles y seleccionar.

No es necesario exhibir toda la colección. Seleccionar solo las piezas que realmente tienen valor estético o afectivo permite que cada una respire y gane protagonismo. Los libros pueden organizarse por tamaños, gamas cromáticas, autores o género, mientras que dejar sectores despejados o exclusivos para josticks, controles remotos (que suelen esconderse en los almoahdones de los sillones) aporta equilibrio visual, orden y favorece la circulación de la luz.