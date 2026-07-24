En occidente se suele asociar la limpieza con un trabajo doméstico que se debe terminar lo antes posible. En cambio, la sabiduría japonesa tiene una tradición que propone una mirada mucho más profunda: limpiar también puede ser una forma de renovar la mente, aliviar la carga emocional y preparar el hogar para una nueva etapa.
Sabiduría japonesa en el living: el ritual de limpiar muebles y estanterías para renovar energías
La práctica se conoc e como Oosouji y puede aplicarse en distintos lugares de cada hogar. La sabiduría japonesa no considera esta limpieza una simple tarea doméstica
Ese ritual de orden y limpieza en Japón se conoce como Oosouji, que significa "gran limpieza". Aunque tradicionalmente se practica antes del Año Nuevo, su filosofía puede incorporarse en cualquier momento como una invitación a revisar nuestra relación con los objetos y con los espacios que habitamos.
Sabiduría japonesa: qué es Oosouji, limpieza, orden y bienestar
El Oosouji es el ritual japonés que invita a limpiar cajones y estanterías para renovar la energía del hogar. Más que ordenar, propone detenerse, vaciar, limpiar y volver a elegir conscientemente qué merece permanecer en el hogar. La premisa es simple: cuando el entorno se despeja, también lo hace la mente.
A diferencia de los tradicionales métodos de organización que buscan acomodar lo que ya tenemos, el Oosouji comienza de manera más radical: vaciar por completo un espacio antes de limpiarlo.
Un cajón, una alacena o un placard se desmontan temporalmente para luego observar todo lo que contienen. Tomarse ese tiempo permite identificar objetos olvidados, elementos duplicados o cosas que ya no cumplen ninguna función en la vida cotidiana.
Para practicar correctamente el Oosouji, lo primero es vaciar completamente los muebles de guardado (por ejemplo una mesa de luz). Después llega la limpieza física de las superficies y, recién entonces, el momento de decidir qué vuelve a ocupar ese lugar. El objetivo es dejar espacio libre para favorecer una sensación de amplitud, calma y orden visual.
Sabiduría japonesa: el Oosouji en el living
El living es el espacio del hogar dedicado al relajo y la recreación. También el ambiente donde se acumulan muchos elementos de uso diario.
Estantes, bibliotecas, controles remotos y hasta consolas de videojuegos suelen convertirse con el tiempo en superficies donde se acumulan libros que nunca más vas a leer, recuerdos que no interesan y adornos que no tienen razón de ser. Ni halar de los marcos de fotos.
El Oosouji propone retirar absolutamente todos los objetos antes de limpiar los estantes de arriba hacia abajo, al igual que los cajones de los muebles y seleccionar.
No es necesario exhibir toda la colección. Seleccionar solo las piezas que realmente tienen valor estético o afectivo permite que cada una respire y gane protagonismo. Los libros pueden organizarse por tamaños, gamas cromáticas, autores o género, mientras que dejar sectores despejados o exclusivos para josticks, controles remotos (que suelen esconderse en los almoahdones de los sillones) aporta equilibrio visual, orden y favorece la circulación de la luz.
En pocas palabras
- Oosouji: El ritual japonés de limpieza profunda para renovar energías y mente.
- Filosofía oriental: Va más allá de la tarea doméstica, buscando el bienestar emocional y la claridad mental.
- Aplicación práctica: Vaciar, limpiar y seleccionar conscientemente objetos en cajones y estanterías para optimizar espacios.