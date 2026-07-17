Sabiduría japonesa en el dormitorio: el ritual de limpiar cajones y estanterías para renovar energías

A diferencia de los tradicionales métodos de organización que buscan acomodar lo que ya tenemos, el Oosouji comienza con un gesto mucho más radical: vaciar por completo un espacio antes de limpiarlo.

Un cajón, una biblioteca, una alacena o un placard se desmontan temporalmente para luego observar todo lo que contienen. Esa pausa permite identificar objetos olvidados, elementos duplicados o cosas que ya no cumplen ninguna función en la vida cotidiana.

Para aplicar correctamente el Oosouji, el primer paso consiste en vaciar completamente los muebles de guardado (por ejemplo una mesa de luz). Después llega la limpieza física de las superficies y, recién entonces, el momento de decidir qué vuelve a ocupar ese lugar. El objetivo es dejar espacio libre para favorecer una sensación de amplitud, calma y orden visual.

Sabiduría japonesa: el Oosouji en el dormitorio

El dormitorio es el espacio del hogar dedicado al descanso y también el ambiente donde se acumulan muchos objetos de uso cotidiano.

Para aplicar de manera correcta el Oosouji en el dormitorio el primer paso consiste en vaciar completamente cómodas, mesas de luz y placares. Ver todas las pertenencias reunidas permite tomar dimensión de cuánto guardamos y facilita elegir qué conservar.

Mesas de luz, placares y estanterías deben ordenarse de acuerdo con el método Oosouji que propone la sabiduría japonesa. Imagen generada con IA.

Una vez vacíos los muebles, hay que limpiar el interior con atención, llegando a las esquinas donde suele acumularse el polvo. Al volver a guardar la ropa o los accesorios, evitar llenar cada repisa por completo. Dejar algunos espacios libres genera una sensación visual de mayor calma y hace que el orden resulte más fácil de mantener.