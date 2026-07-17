La FIFA vende las últimas entradas oficiales para el Mundial y van desde los US$ 8.000 a los US$ 57.000

En el extremo opuesto se encuentran los exclusivos paquetes de hospitality, cuyo precio alcanza los US$ 57.000. Estas modalidades incluyen acceso a las mejores ubicaciones del estadio, zonas VIP, servicio de gastronomía y diferentes experiencias premium antes y después del encuentro.

Entre ambos extremos existe una amplia gama de tarifas, aunque ninguna baja ya del umbral de los US$ 8.000. La diferencia con respecto a las primeras fases del torneo es igualmente significativa. Incluso durante la fase de grupos, algunas entradas llegaron a comercializarse por alrededor de US$ 570, una cifra que ya entonces despertó numerosas críticas entre aficionados y organizaciones de consumidores.

España y Argentina jugarán el domingo la final del Mundial más cara de la historia, con entradas que superan los US$ 50.000 y desatan fuertes críticas

La reventa dispara todavía más los precios

Como suele ocurrir en los grandes acontecimientos deportivos, la reventa apareció prácticamente desde el momento en que salieron a la venta las primeras localidades oficiales. Pero en esta ocasión las cifras también han pulverizado todos los registros.

En distintas plataformas, algunos vendedores solicitan hasta US$ 103.000 por una única entrada para la final, aprovechando la enorme demanda generada por un partido que enfrentará a dos de las selecciones con mayor seguimiento internacional. La FIFA insiste en que únicamente reconoce como seguro su canal oficial de reventa, creado para permitir la compraventa de entradas entre particulares de forma legal y con garantías para compradores y vendedores. El organismo recomienda evitar plataformas no autorizadas para reducir el riesgo de fraude o de adquirir localidades que posteriormente puedan ser invalidadas.

Muy diferente es la situación del partido por el tercer y cuarto puesto, que enfrentará a Francia e Inglaterra. Las últimas entradas oficiales para ese encuentro todavía pueden adquirirse desde US$ 990, un precio elevado, aunque muy alejado de las cifras alcanzadas por la gran final.

España y Argentina se medirán en una final de la Copa del Mundo marcada por la inaccesibilidad del público general ante tarifas y reventas nunca antes vistas

El Mundial más caro de la historia

La política de precios ha sido uno de los asuntos más polémicos durante toda la celebración del Mundial 2026. La FIFA estrenó para este torneo un sistema de precios dinámicos similar al utilizado por las aerolíneas o por algunas plataformas de venta de entradas para conciertos, donde el valor de los billetes aumenta automáticamente cuando la demanda se dispara.

Diversas federaciones, asociaciones de aficionados y representantes del fútbol europeo han cuestionado un sistema que, a su juicio, convierte un evento de dimensión global en un espectáculo cada vez menos accesible para el público general. Entre las voces críticas figura el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien ha cuestionado un modelo que, según ha señalado, dificulta el acceso de los aficionados con menor capacidad económica a acontecimientos deportivos considerados históricos.

La definición de la Copa del Mundo en Nueva Jersey enfrenta un duro debate debido a valores inalcanzables que marginan a los seguidores de ambas selecciones

Menos turismo pese al tirón del Mundial

El elevado coste de las entradas también ha tenido efectos más allá de los estadios. Según informó la agencia Reuters durante el torneo, Estados Unidos ha recibido un volumen de turistas inferior al inicialmente previsto por muchos operadores turísticos.

Mientras los precios para asistir a los partidos alcanzaban niveles récord, las tarifas hoteleras y los vuelos internacionales experimentaban descensos en numerosos destinos vinculados al campeonato, un comportamiento poco habitual durante una gran competición deportiva. Para muchos aficionados internacionales, el coste de acceder a los encuentros ha terminado condicionando la decisión de viajar, especialmente en un contexto en el que al precio de las entradas hay que añadir vuelos transoceánicos, alojamiento y gastos de estancia durante varias jornadas.