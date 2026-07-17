Mundial 2026: no habrá colectivos y Mendoza desplegará 3.000 policías por la final

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, remarcó que el objetivo del operativo no es impedir las celebraciones, sino acompañarlas de manera segura. "La Policía tiene como misión prevenir, no prohibir los festejos; se busca evitar cualquier alteración del orden público", afirmó.

Un operativo antes, durante y después del partido

El dispositivo de seguridad comenzará antes del encuentro y se extenderá hasta después de finalizado el partido, independientemente del resultado que obtenga la Selección argentina.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que se replicará el esquema implementado durante la semifinal del miércoles pasado, cuando alrededor de 100.000 personas salieron a las calles para celebrar la clasificación a la final.

"La idea es garantizar los festejos sin inconvenientes y que realmente sea una fiesta para todas las familias", sostuvo el funcionario.

Nuevamente se dispondrán vallas y controles policiales con requisas en las arterias de mayor concentración de hinchas. Foto: Axel Lloret. / DIARIO UNO

Amat señaló que el incremento de la presencia policial responde a la experiencia acumulada durante los partidos anteriores del Mundial. "Hemos tenido hechos aislados en los otros partidos pero la mayoría de la gente festejó de forma pacífica", destacó.

En ese sentido volverán a instalarse vallados y controles preventivos en los principales puntos de concentración de la Ciudad de Mendoza, entre ellos la Arístides Villanueva, la peatonal Sarmiento y el Kilómetro 0. Además, como el encuentro se disputará un domingo, cuando gran parte de los comercios permanecerán cerrados, el operativo pondrá especial atención en la protección de los locales comerciales.

"Como es domingo y la mayoría de los comercios estarán cerrados, el objetivo es custodiar las vidrieras y frentes de los locales para que no haya desmanes, roturas ni incidentes de violencia", explicó Amat.

No habrá colectivos durante la final del Mundial

El operativo también impactará en el funcionamiento del transporte público. El servicio de colectivos quedará suspendido entre las 17.30 y las 20 horas, mientras que el Metrotranvía circulará normalmente, aunque las autoridades advirtieron que su funcionamiento será monitoreado en tiempo real.

"Si nos sobrepasa la cantidad de gente en la zona donde pasa el Metrotranvía evaluaremos en el momento suspender o no el servicio", indicó Hernán Amat.

Al igual que ocurrió durante la semifinal, se prevé que las caravanas de hinchas puedan alterar o incluso interrumpir los recorridos habituales de los colectivos una vez finalizado el encuentro que está previsto inicie a las 16 horas de este domingo 19 de julio.

El Metrotranvía será el único servicio de transporte público que funcionará con normalidad este domingo de final de Mundial. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Las autoridades aclararon que el operativo de seguridad se mantendrá independientemente de si la Selección argentina se consagra campeona o no. En ese marco, Amat relativizó la posibilidad de reforzar la seguridad dentro de las unidades del transporte público. "Que un policía se suba a un micro para custodiar su funcionamiento no garantiza nada", afirmó.

Hasta el momento, el balance oficial indica que ya fueron detenidas 180 personas durante los festejos registrados en lo que va del Mundial por distintos desmanes e incidentes.

Operativo especial también por el Día del Amigo

Al dispositivo previsto para la final del Mundial se sumará un operativo específico por las celebraciones del Día del Amigo.

Según informaron las autoridades, el domingo por la noche habrá 22 fiestas habilitadas en toda la provincia y más de 30 inspectores realizarán controles y tareas de prevención.

El foco estará puesto en la campaña de "conductor asignado", destinada a desalentar el consumo de alcohol al volante. Además se informó que el lunes 20 de julio no habrá fiestas habilitadas y que los boliches y locales bailables funcionarán el domingo con normalidad, sin necesidad de autorizaciones especiales.