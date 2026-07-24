Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina: "No sé si voy a seguir"

Acto seguido, el mediocampista se refirió a la infinidad de teorías conspirativas que surgieron en redes sociales tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial. "Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial... Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador", aseguró al respecto. De inmediato hizo un balance sobre el grupo humano que se formó durante toda la era Scaloni: "Solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Fue un proceso espectacular, es un placer ser parte de esto y seguramente caeremos después".

Allí se abrió la puerta a la reflexión sobre el proceso venidero en la Selección argentina, ya con el retiro de Nicolás Otamendi, la duda sobre si Scaloni persistirá como DT, y la incertidumbre sobre hasta cuándo seguirá jugando Lionel Messi. "Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma".

En esa dirección, Paredes se refirió a su propio camino en la Albiceleste y puso en duda su continuidad: "No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar". Restará esperar a la ventana de septiembre de amistosos FIFA para conocer qué jugadores se mantendrán con el deseo de continuar vistiendo los colores de la Selección argentina.