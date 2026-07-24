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tras la victoria de Boca

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina: "No sé si voy a seguir"

Leandro Paredes habló tras la victoria de Boca ante O'Higgins y puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina.

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina.

Leandro Paredes regresó a Boca para disputar el encuentro ante O'Higgins por los playoffs de Copa Sudamericana. El capitán del Xeneize tomó la decisión de jugar recién llegado de la Copa del Mundo 2026 por la magnitud del partido y al gran sentido de pertenencia que tiene con el club.

Luego de la victoria, el mediocampista se mostró a gusto por el desempeño del equipo y no dejó pasar algunas consideraciones sobre la Selección argentina luego de obtener el subcampeonato del mundo ante España.

Paredes ha sido una pieza importante del ciclo Scaloni en la Selecci&oacute;n argentina.&nbsp;

Paredes ha sido una pieza importante del ciclo Scaloni en la Selección argentina.

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina

En primer lugar, Paredes se refirió a su lesión en la costilla que se filtró luego de finalizada la Copa del Mundo 2026. En diálogo con ESPN, el capitán de Boca expresó: "Los primeros días fueron duros porque tenía una fisurita, pero ahora estoy mejor. El dolor fuerte fueron los primeros días, después del partido con Egipto, y lo fuimos llevando bien con traumatólogos y demás para aguantar lo que más podía".

Acto seguido, el mediocampista se refirió a la infinidad de teorías conspirativas que surgieron en redes sociales tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial. "Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después al Mundial... Hicimos un gran Mundial, España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador", aseguró al respecto. De inmediato hizo un balance sobre el grupo humano que se formó durante toda la era Scaloni: "Solo disfrutar de lo que hicimos en estos ocho años. Fue un proceso espectacular, es un placer ser parte de esto y seguramente caeremos después".

Allí se abrió la puerta a la reflexión sobre el proceso venidero en la Selección argentina, ya con el retiro de Nicolás Otamendi, la duda sobre si Scaloni persistirá como DT, y la incertidumbre sobre hasta cuándo seguirá jugando Lionel Messi. "Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma".

En esa dirección, Paredes se refirió a su propio camino en la Albiceleste y puso en duda su continuidad: "No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar". Restará esperar a la ventana de septiembre de amistosos FIFA para conocer qué jugadores se mantendrán con el deseo de continuar vistiendo los colores de la Selección argentina.

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