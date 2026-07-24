Google incorpora el "video selfie" como nuevo método de inicio de sesión

El video selfie marca un nuevo avance en la autenticación biométrica de Google. Freepik

Cómo funciona el nuevo sistema de Google

La configuración inicial es sencilla. El usuario debe:

Mirar a la cámara del dispositivo.

Seguir instrucciones guiadas.

Realizar movimientos breves de cabeza.

Permitir que el sistema capture su rostro desde distintos ángulos.

Ese video inicial queda guardado como referencia. Si más adelante el usuario tiene problemas para iniciar sesión, solo deberá grabar un nuevo video selfie. Google comparará ambos registros para confirmar la identidad y permitir el acceso.

La empresa explica que el sistema analiza:

Coincidencia facial.

Movimientos en tiempo real.

Señales de manipulación digital.

Patrones de comportamiento sospechosos.

Además, se aplican las prácticas estándar de seguridad de Google para detectar intentos de acceso no autorizados.

Protección contra deepfakes y suplantación

El video selfie se apoya en tecnologías de detección de deepfakes, un desafío creciente para la seguridad digital. Google afirma que el sistema puede identificar:

Videos pregrabados.

Imágenes manipuladas.

Animaciones generadas por inteligencia artificial.

Patrones de movimiento artificiales.

La verificación en tiempo real —como pedir al usuario que gire la cabeza o cambie la expresión— es clave para evitar que un atacante utilice material falso.

Quién controla el video selfie

Google destacó que el video selfie pertenece exclusivamente al usuario, quien mantiene control total sobre su información. La empresa asegura que el material no se utiliza para otros fines y que se almacena bajo estándares de seguridad equivalentes a los de otros datos sensibles de la cuenta.

Este punto busca responder a preocupaciones sobre el uso de datos biométricos, especialmente en un contexto donde las grandes plataformas enfrentan escrutinio por prácticas de privacidad.

Un paso más en la autenticación biométrica

El video selfie se suma a otras herramientas de seguridad de Google, como:

Verificación en dos pasos.

Llaves de seguridad.

Códigos de recuperación.

Autenticación biométrica en dispositivos móviles.

La incorporación de video refuerza la tendencia hacia métodos más dinámicos y difíciles de falsificar, en un momento en que la tecnología de inteligencia artificial acelera la creación de contenidos manipulados.

El video selfie marca un nuevo avance en la autenticación biométrica de Google. La herramienta busca equilibrar accesibilidad y seguridad en un entorno donde los deepfakes y la suplantación digital son cada vez más sofisticados. Para los usuarios, representa una alternativa rápida para recuperar cuentas.