Cómo activar gratis el simulador de vuelo de Google y recorrer en 3D cualquier ciudad del mundo

Cómo activar el simulador de vuelo de Google y comenzar a volar

El acceso es simple. Los usuarios deben ingresar a Google Earth Web, seleccionar la opción “Explorar Earth”, abrir el menú de herramientas y hacer clic en “Simulador de vuelo”. Desde allí pueden elegir un punto de partida y comenzar el recorrido.

Google recomienda utilizar la vista “Satélite” para aprovechar al máximo el nivel de detalle de los paisajes y construcciones.

Durante el vuelo, la plataforma carga de manera dinámica imágenes de alta resolución y modelos tridimensionales. Por ese motivo, la calidad visual puede variar según la velocidad de conexión a internet y la información disponible para cada región.

Los controles básicos permiten ascender, descender, inclinar la aeronave y regular la velocidad mediante el teclado. También existe la posibilidad de alternar entre comandos de teclado y mouse para una experiencia más cómoda.

Con esta incorporación, Google Earth vuelve a apostar por una función que marcó una época y que ahora permite a cualquier usuario sobrevolar su propia ciudad o cualquier rincón del planeta con apenas unos clics. Tremendo.