Cómo activar gratis el simulador de vuelo de Google y recorrer en 3D cualquier ciudad del mundo

Google reactivó una de las funciones más recordadas por los usuarios de Google Earth y ahora permite realizar vuelos virtuales sobre cualquier punto del planeta directamente desde el navegador. La novedad incorpora a la versión web un simulador de vuelo que hasta ahora solo estaba disponible en la edición de escritorio lanzada en 2007.
La herramienta ofrece la posibilidad de despegar y recorrer ciudades, montañas, lagos, costas y monumentos utilizando imágenes satelitales, mapas detallados y edificios en tres dimensiones. Todo ello sin necesidad de instalar software adicional.
Según explicó la compañía, el objetivo no es recrear una experiencia profesional de aviación ni funcionar como simulador de entrenamiento, sino brindar una alternativa sencilla y entretenida para explorar el mundo desde una perspectiva aérea.
Cómo activar el simulador de vuelo de Google y comenzar a volar
El acceso es simple. Los usuarios deben ingresar a Google Earth Web, seleccionar la opción “Explorar Earth”, abrir el menú de herramientas y hacer clic en “Simulador de vuelo”. Desde allí pueden elegir un punto de partida y comenzar el recorrido.
Google recomienda utilizar la vista “Satélite” para aprovechar al máximo el nivel de detalle de los paisajes y construcciones.
Durante el vuelo, la plataforma carga de manera dinámica imágenes de alta resolución y modelos tridimensionales. Por ese motivo, la calidad visual puede variar según la velocidad de conexión a internet y la información disponible para cada región.
Los controles básicos permiten ascender, descender, inclinar la aeronave y regular la velocidad mediante el teclado. También existe la posibilidad de alternar entre comandos de teclado y mouse para una experiencia más cómoda.
Con esta incorporación, Google Earth vuelve a apostar por una función que marcó una época y que ahora permite a cualquier usuario sobrevolar su propia ciudad o cualquier rincón del planeta con apenas unos clics. Tremendo.