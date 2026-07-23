Boca le ganó a O' Higgins con gol de Merentiel y buen reestreno de Villa en La Bombonera

Boca le ganó con lo justo a un buen rival como O' Higgins

El partido tuvo un inicio vertiginoso, con O' Higgins buscando el arco local, y Boca asumiendo su rol de dueño de casa y buscando el gol en un partido abierto y parejo.

Pese a una leve ventaja en cuanto a posesión del balón, las llegadas chilenas fueron las más claras. Francisco González (5'), Pavez (14') y Castillo (21'), fueron las llegadas que podrían haber abierto el marcador.

Por el lado de Boca, una combinación de Leandro Paredes con el ex Independiente Rivadavia Sebastián Villa, que culminó en la asistencia a Miguel Merentiel, (11'); y nuevamente el uruguayo, a los 17' (pase de Flores) fueron la respuesta local.

O' Higgins dejó una buena imagen en La Bombonera, y la serie de Copa Sudamericana sigue abierta para definirse en Rancagua.

A los 30 minutos llegó la mejor jugada de los de Arruabarrena, con una gambeta por izquierda del colombiano Villa, que remató cruzado, y se le fue apenas ancha por el segundo palo.

A los 40, nuevamente apareció Villa, para habilitar a Blanco, que buscando el mejor perfil se fue enredando solo y desperdició la chance.

A los 43 minutos llegó el gol del Xeneize. Gran pase profundo de Paredes, que dejó sólo a Merentiel, para que el uruguayo metiera un toque sutil al segundo paleo ante la salida desesperada del arquero Caravalí.

El mundialista Leandro Paredes demostró toda su clase en La Bombonera.

El complemento: todo de Boca

A diferencia del período inicial, en el segundo tiempo O' Higgins se vio superado por el conjunto dueño de casa. Boca controló la pelota y dominó el terreno. Se armaron buenos circuitos entre Villa- Aranda y Merentiel, por izquierda; o Aranda, Flores y Merentiel, por derecha. Sólo el apuro y la falta de espacio evitó que el xeneize estirará cifras.

A los 78' ingresó Alan Velasco por Flores, y un minutos después casi anota el segundo tanto. Recuperación de Ascacibar, que la cruzó a la izquierda para Velasco, este dominó en el área, se acomodó y remató apenas desviado.

A manos de diez minutos para el final, el conjunto chileno se animó a adelantarse y tener algunas llegadas. Esto permitió que el dueño de casa respondiera con contragolpes.

Con el tiempo cumplido, y cinco minutos añadidos, Arruabarrena reemplazo al ex Lepra Sebastián Villa, que se fue aplaudido al ser sustituido por Kevin Zenón.

Síntesis del partido Boca Juniors vs. O' Higgins

Copa Sudamericana 2026 -Playoffs-

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay).

Boca Juniors (1): Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

O’Higgins (0): Omar Carabalí; Miguel Brizuela, Alan Robledo, Luis Pávez, Felipe Faundez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Robledo, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Gol: En el primer tiempo, 43' Miguel Merentiel (B).

Cambios: En el segundo tiempo: 15' Santiago Ascacibar por Tomás Aranda (B); 25' Tomás Avilés por Juan Leiva (O) y Bastián Yáñez por Bryan Rabello (O); 33' Malcom Braida por Dylan Gorosito (B) y Alan Velasco por Leonel Flores (B); Nicolás Garrido por Alan Robledo (O) y Martín Maturana por Martín Sarrafiore (O); 37' Thiago Vecino por Arnaldo Castillo (O); 45' Kevin Zenón por Sebastián Villa (B).