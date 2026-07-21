Tigre goleó a Nacional en Uruguay y se ilusiona con avanzar en la Copa Sudamericana

Tras el sacudón inicial, el encuentro se tornó áspero y trabado en mitad de cancha. El dueño de casa intentó reaccionar mediante aproximaciones de Maximiliano Silvera y Alexander dos Santos, pero se topó con un inspirado Felipe Zenobio.

En el cuarto minuto de adición, cuando Nacional se ilusionaba con llegar a la igualdad, Tigre acertó un contragolpe quirúrgico. Ignacio Russo definió con frialdad para establecer el 2-0 y mandar al Matador al descanso con una importante ventaja.

Tigre lo liquidó en el final y llega entonado a la revancha

La ilusión de remontada local se desmoronó muy temprano, cuando Bruno Zuculini vio la segunda tarjeta amarilla a los cuatro minutos. De esta manera, por reiteración de faltas, dejó a Nacional en inferioridad numérica y contra las cuerdas.

Con un hombre de más, Tigre dominó las acciones a voluntad frente a un rival desordenado. El elenco uruguayo intentó descontar mediante un solitario Maxi Gómez y pelotas paradas, pero se encontró una y otra vez contra la solidez defensiva de la zaga visitante, encabezada por Alan Barrionuevo y Joaquín Laso.

Sobre el cierre del partido, las variantes desde el banco le pusieron el broche de oro a la noche. A los 45 minutos, el recién ingresado Elías Cabrera selló la goleada con una exquisita definición tras un zurdazo desde afuera del área que entró pegado al palo.

El próximo martes, 28 de julio, Tigre recibirá a Nacional en Victoria en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 19 y definirá cuál de los equipos se clasifica a los octavos de final de la competencia.