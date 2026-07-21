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Copa Sudamericana

Tigre goleó a Nacional en Uruguay y se ilusiona con avanzar en la Copa Sudamericana

Tigre sacó pecho en tierras uruguayas. En condición de visitante, le ganó 3-0 a Nacional y quedó bien parado de cara a la revancha en Buenos Aires

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Tigre ganó y puso un pie en octavos de final.

Tigre ganó y puso un pie en octavos de final.

En el marco del partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, donde se enfrenta uno de los terceros de la Libertadores con uno de los segundos de la Sudamericana, Tigre dio el golpe sobre la mesa. En medio de la lluvia y la niebla uruguaya, el Matador goleó 3-0 a Nacional en el Gran Parque Central.

Jalil Elias, Ignacio Russo y Elías Cabrera fueron los encargados de convertir para comandados por Diego Dabove. En el dueño de casa vio la tarjeta roja, por doble amarilla, el mediocampista Bruno Zuculini.

Tigre le gan&oacute; 3-0 a Nacional en Uruguay.

Tigre le ganó 3-0 a Nacional en Uruguay.

Tigre pegó en los momentos claves del primer tiempo

Tigre dio una lección de efectividad en el Gran Parque Central y golpeó a Nacional en el inicio y en el final de un primer tiempo electrizante. Apenas transcurrido el primer minuto de juego, Jalil Elías capitalizó la primera llegada para poner en ventaja al Matador.

Tras el sacudón inicial, el encuentro se tornó áspero y trabado en mitad de cancha. El dueño de casa intentó reaccionar mediante aproximaciones de Maximiliano Silvera y Alexander dos Santos, pero se topó con un inspirado Felipe Zenobio.

En el cuarto minuto de adición, cuando Nacional se ilusionaba con llegar a la igualdad, Tigre acertó un contragolpe quirúrgico. Ignacio Russo definió con frialdad para establecer el 2-0 y mandar al Matador al descanso con una importante ventaja.

Tigre lo liquidó en el final y llega entonado a la revancha

La ilusión de remontada local se desmoronó muy temprano, cuando Bruno Zuculini vio la segunda tarjeta amarilla a los cuatro minutos. De esta manera, por reiteración de faltas, dejó a Nacional en inferioridad numérica y contra las cuerdas.

Con un hombre de más, Tigre dominó las acciones a voluntad frente a un rival desordenado. El elenco uruguayo intentó descontar mediante un solitario Maxi Gómez y pelotas paradas, pero se encontró una y otra vez contra la solidez defensiva de la zaga visitante, encabezada por Alan Barrionuevo y Joaquín Laso.

Sobre el cierre del partido, las variantes desde el banco le pusieron el broche de oro a la noche. A los 45 minutos, el recién ingresado Elías Cabrera selló la goleada con una exquisita definición tras un zurdazo desde afuera del área que entró pegado al palo.

El próximo martes, 28 de julio, Tigre recibirá a Nacional en Victoria en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 19 y definirá cuál de los equipos se clasifica a los octavos de final de la competencia.

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