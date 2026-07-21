El tenista argentino Román Burruchaga pudo celebrar este martes el triunfo más importante de su creciente carrera al derrotar a Stanislas Wawrinka demostrando su calidad en polvo de ladrillo, tras más de dos horas y media de partido. De esta forma se clasificó a los octavos de final del Abierto que se disputa en el Clube de Ténis do Estoril de Cascais.
Román Burruchaga dio el campanazo y eliminó a Stanilas Wawrinka del Abierto de Estoril
El tenista argentino Román Burruchaga le ganó a Stanislas Wawrinka un maratónico juego de dos horas y media y se metió en octavos de final del torneo de Estoril
El porteño Burruchaga se impuso al suizo 6-4, 4-6 y 6-3 por la primera ronda del ATP de Estoril, tras 2 horas 29 minutos y 23 segundos de juego. De esta forma, el actual número 60 del ranking mundial, mantuvo en Portugal el impulso alcanzado tras alcanzar las semifinales en Umag, las segundas de su trayectoria en el circuito ATP.
Román Burruchaga y la despedida de Stanislas Wawrinka de la arcilla
El duelo marcó el primer enfrentamiento entre ambos y reunió a dos tenistas en etapas muy distintas, ya que Román Burruchaga, de 24 años, llegaba en pleno crecimiento, mientras que Wawrinka, ex número tres del mundo y tricampeón de Grand Slam, afronta la última temporada de su carrera e intentaba cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.
El argentino tomó la iniciativa desde el comienzo cuando quebró el saque de su rival en el primer juego gracias a la solidez desde la devolución, aunque el suizo respondió de inmediato para igualar el marcador.
Burruchaga volvió a recuperar la ventaja con un nuevo quiebre, confirmó por primera vez su servicio para colocarse 4-2 y administró la diferencia con autoridad hasta quedarse con el primer parcial por 6-4.
En el segundo set ambos sostuvieron sus primeros turnos de saque tras superar oportunidades de quiebre y Wawrinka elevó el nivel, dominó los intercambios con su derecha y consiguió una ruptura en el sexto game.
Burruchaga reaccionó con una recuperación inmediata después de levantar un 0-40, pero el suizo volvió a quebrar en el décimo juego y cerró el parcial por 6-4 para igualar el encuentro.
El tercer set comenzó con un Wawrinka impreciso, situación que Burruchaga aprovechó para quebrar de entrada y luego confirmar la ventaja tras un exigente turno de servicio pero el argentino volvió a romper el saque del suizo y tomó una diferencia de doble quiebre.
Aunque Wawrinka descontó cuando su rival sacó para partido, Burruchaga mantuvo la calma y selló el triunfo con un definitivo 6-3 para avanzar a los octavos de final en Estoril.
En pocas palabras
- Román Burruchaga: Venció a Stanislas Wawrinka en Estoril tras un maratónico partido.
- Clasificación: El argentino se metió en octavos de final del torneo de polvo de ladrillo.
- Historial: Fue el primer enfrentamiento entre ambos tenistas.