Roland Garros 2026: cuántos argentinos avanzaron a la segunda ronda en París

Báez tuvo que retirarse muy dolorido en su rodilla derecha y Burruchaga sigue adelante en París donde su próximo rival surgirá del cruce entre el canadiense Felix Auger Aliassime (preclasificado 4) y el alemán Daniel Altmaier.

El que también avanzó de ronda es Facundo Díaz Acosta, surgido desde la qualy, quien superó por 6-1, 6-4 y 6-3 al chino Zhizhen Zhang e irá contra el 18vo favorito y flamante campeón en Ginebra, el estadounidense Learner Tien.

Diaz Acosta Díaz Acosta ya ganó 4 partidos, incluida la qualy, en París.

Más tarde, en la jornada de este martes, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo enfrentaban respectivamente al estadounidense Ethan Quinn y al británico Jacob Fearnley.

Embed ¡Victoria y buenas sensaciones para Facu Díaz Acosta! El argentino analizó junto a Alejandro Klappenbach su primera presentación en #París.



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Lo que viene para los argentinos en Roland Garros 2026

Este martes comenzará la segunda ronda en Roland Garros con el encuentro que Marco Trungelliti jugará a las 6 hora argentina (TV en vivo por ESPN y Disney Plus) ante Kharen Khachanov, favorito número 13, en la cancha Suzanne Lenglen.

Luego, en la Simone Mathieu, Camilo Ugo se medirá con el ruso Andrey Rublev (11) y posteriormente, en el tercer turno de la Suzanne Lenglen, Solana Sierra jugará con la italiana Jasmine Paolini (13).

También a las 6, en la cancha 14, Thiago Tirante enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina (21) y en el segundo turno de la cancha 6 Mariano Navone se verá las caras con el checo Jakub Mensik (26).

Para el jueves quedarán los partidos del resto de los argentinos entre los que Francisco Cerúndolo (25) jugará con el francés Hugo Gastón.