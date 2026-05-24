Roland Garros 2026: cómo les fue a los argentinos en la primera ronda del Grand Slam parisino

El primer set se mantuvo equilibrado hasta el 3-3, cuando Tirante consiguió el quiebre decisivo. En el segundo, la historia volvió a resolverse en detalles, luego Llamas Ruiz logró descontar en la tercera manga tras otro tie-break muy ajustado, aunque Tirante respondió de manera contundente en el cuarto parcial y en la próxima instancia enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina.

También tuvo un estreno positivo Marco Trungelliti, que superó al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2. El santiagueño, que disputa su primer Grand Slam ingresando directamente al cuadro principal, dominó el partido desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para construir una victoria sólida y avanzar a la segunda ronda, donde se medirá ante el ruso Karen Khachanov.

trungelliti Trungelliti ingresó por primera vez a un Grand Slam sin jugar la qualy y lo hizo con un triunfo.

Más tarde, Solana Sierra avanzó en el cuadro femenino al vencer nada menos que a la campeona del US Open 2021, la británica Emma Raducanu por 6-0 y 7-6 (4). La rival en segunda ronda de la mejor argentina del ranking de la WTA será la ganadora de este lunes entre la italiana Jasmine Paolini, preclasificada 13, y Dayana Yastremska de Ucrania.

Dura derrota de Tomás Etcheverry

Tomás Etcheverry quedó eliminado en la primera ronda de Roland Garros luego de perder en sets corridos frente al portugués Nuno Borges, que dio una de las sorpresas de la jornada en París.

El europeo se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2 en 2 horas y 25 minutos de juego, dominando el encuentro desde el inicio y aprovechando una actuación muy irregular del bonaerense que estuvo lejos de su mejor versión sobre el polvo de ladrillo francés y se despidió prematuramente del segundo Grand Slam de la temporada.

Los argentinos que juegan este lunes en Roland Garros

Este lunes 25 de mayo, en el Día de la Patria, debutarán otro 3 argentinos en la primera ronda de Roland Garros, entre ellos Mariano Navone quien viene de ser finalista en el ATP de Ginebra. Todos los partidos se pueden ver por ESPN y Disney Plus.

8.20 Mariano Navone vs. Jenson Brooksby (Estados Unidos)

8.20 Camilo Ugo vs. Emilio Nava (Estados Unidos)

10 Francisco Cerúndolo (25) vs. Botic Van de Zandschulp

Para el martes 26 quedarán las presentaciones en París de Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, el duelo entre Sebastián Báez y Román Burruchaga y el debut de Facundo Díaz Acosta.