Franco Armani se va de River: los detalles de la salida de un arquero que se transformó en leyenda

Finalmente, anunció: "Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre".

Durante su exitoso paso por River Armani también formó parte de la Selección argentina en el Mundial 2018, la Copa América 2019 y en los planteles campeones de la Copa América 2021 y 2024 y el Mundial Qatar 2022.

Las lesiones que terminaron forzando la salida de Armani

Durante el primer semestre de 2026, Armani perdió protagonismo a raíz de distintos problemas físicos. Primero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la pretemporada y luego una lesión en el tendón de Aquiles derecho. Esa situación permitió la consolidación de Santiago Beltrán como titular en el arco riverplatense.

Armani había llegado a River a comienzos de 2018 y en total disputó 366 partidos, mantuvo 158 vallas invictas que lo ubican entre los arqueros más destacados de la historia de River, junto a Amadeo Carrizo y Ubaldo Fillol.

Los 10 títulos de Armani en River

Supercopa Argentina 2017

Copa Libertadores 2018

Recopa Sudamericana 2019

Copa Argentina 2019

Supercopa Argentina 2019

Liga Profesional 2021

Trofeo de Campeones 2021

Liga Profesional 2023

Trofeo de Campeones 2023

Supercopa Argentina 2023

El futuro de River sin Armani y Armani fuera de River

Con Santiago Beltrán consolidado como titular y la presencia en el plantel de Ezequiel Centurión y el joven Franco Jaroszewicz, el Chacho Coudet parece tener cubierto el arco de River para los próximos compromisos oficiales.

Franco Armani, quien resolvió su salida en estas horas, tiene todo acordado para volver a Colombia y cerrar su carrera en el Atlético Nacional de Medellín donde jugó de 2010 a 2017 obteniendo 11 títulos locales, la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017.