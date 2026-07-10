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Franco Armani se va de River: los detalles de la salida de un arquero que se transformó en leyenda

River confirmó oficialmente que Franco Armani dejará el club después de haber acordado la rescisión de su contrato

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Armani se despide de River

Armani se despide de River

River confirmó oficialmente que Franco Armani dejará el club después de haber acordado la rescisión de su contrato y el próximo lunes 13 de julio se despedirá en una conferencia de prensa.

Con el hashtag #ArmaniLeyenda, el club indicó que "Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas".

Franco Armani se va de River como una leyenda.

Franco Armani se va de River como una leyenda.

Luego resaltó: "Durante estos 8 años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River".

Finalmente, anunció: "Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre".

Durante su exitoso paso por River Armani también formó parte de la Selección argentina en el Mundial 2018, la Copa América 2019 y en los planteles campeones de la Copa América 2021 y 2024 y el Mundial Qatar 2022.

Las lesiones que terminaron forzando la salida de Armani

Durante el primer semestre de 2026, Armani perdió protagonismo a raíz de distintos problemas físicos. Primero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la pretemporada y luego una lesión en el tendón de Aquiles derecho. Esa situación permitió la consolidación de Santiago Beltrán como titular en el arco riverplatense.

Armani había llegado a River a comienzos de 2018 y en total disputó 366 partidos, mantuvo 158 vallas invictas que lo ubican entre los arqueros más destacados de la historia de River, junto a Amadeo Carrizo y Ubaldo Fillol.

Los 10 títulos de Armani en River

  • Supercopa Argentina 2017
  • Copa Libertadores 2018
  • Recopa Sudamericana 2019
  • Copa Argentina 2019
  • Supercopa Argentina 2019
  • Liga Profesional 2021
  • Trofeo de Campeones 2021
  • Liga Profesional 2023
  • Trofeo de Campeones 2023
  • Supercopa Argentina 2023

El futuro de River sin Armani y Armani fuera de River

Con Santiago Beltrán consolidado como titular y la presencia en el plantel de Ezequiel Centurión y el joven Franco Jaroszewicz, el Chacho Coudet parece tener cubierto el arco de River para los próximos compromisos oficiales.

Franco Armani, quien resolvió su salida en estas horas, tiene todo acordado para volver a Colombia y cerrar su carrera en el Atlético Nacional de Medellín donde jugó de 2010 a 2017 obteniendo 11 títulos locales, la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017.

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