El anuncio que deja a Enzo Pérez más cerca que nunca de volver a ser jugador del Deportivo Maipú

Enzo Pérez está cada vez más cerca de volver a ser jugador del Deportivo Maipú después de que Argentinos Juniors hiciera oficial su desvinculación.
Enzo Pérez está cada vez más cerca de volver a ser jugador del Deportivo Maipú después de que Argentinos Juniors hiciera oficial su desvinculación
Enzo Pérez está cada vez más cerca de volver a ser jugador del Deportivo Maipú después de que Argentinos Juniors hiciera oficial su desvinculación.
"Enzo Pérez y Leandro Fernández rescindieron, de común acuerdo, los contratos que los vinculaban a la institución", indicó la escueta publicación del club de La Paternal para confirmar que el mendocino es jugador libre.
Tal como se había anunciado el miércoles último, el mediocampista tiene el camino allanado para abrochar su vínculo con el Cruzado e incluso el club ya lo inscribió en AFA, pidió una extensión del plazo de cierre del mercado de pases y todo indica que la confirmación llegará durante el fin de semana.
Enzo estuvo este viernes en cancha de Banfield viendo la final del Torneo Proyección Apertura 2026 entre River y Racing y el vínculo que negocia con el club en el que se inició como futbolista profesional sería hasta fin de año.
Mientras espera la resolución del pase de Enzo Pérez el Deportivo Maipú jugará este sábado a las 15 ante Atlético de Rafaela, como visitante, por la fecha 20 de la Primera Nacional.
Si todo va bien y Enzo firma su contrato durante este fin de semana, el debut podría ser el viernes 17 de julio a las 15 cuando el Cruzado reciba a San Martín de Tucumán por la fecha 21 de la Primera Nacional.