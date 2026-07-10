El anuncio que deja a Enzo Pérez más cerca que nunca de volver a ser jugador del Deportivo Maipú

Enzo estuvo este viernes en cancha de Banfield viendo la final del Torneo Proyección Apertura 2026 entre River y Racing y el vínculo que negocia con el club en el que se inició como futbolista profesional sería hasta fin de año.

Cuándo sería el debut de Enzo Pérez en el Deportivo Maipú

Mientras espera la resolución del pase de Enzo Pérez el Deportivo Maipú jugará este sábado a las 15 ante Atlético de Rafaela, como visitante, por la fecha 20 de la Primera Nacional.

Si todo va bien y Enzo firma su contrato durante este fin de semana, el debut podría ser el viernes 17 de julio a las 15 cuando el Cruzado reciba a San Martín de Tucumán por la fecha 21 de la Primera Nacional.