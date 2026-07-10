A festejar: el servicio clave que sumará WhatsApp al aceptar el pedido de millones de personas

WhatsApp incorporará recordatorios de cumpleaños

Con esa información ya almacenada, la empresa planea crear un apartado específico dentro de WhatsApp donde aparecerán, ordenados cronológicamente, los próximos cumpleaños de los contactos guardados en la agenda.

Recordatorio de cumpleaños, la novedad que Meta prepara en WhatsApp. Imagen ilustrativa.

De concretarse, la aplicación incorporará una función similar a la que desde hace años ofrecen plataformas como Facebook e Instagram, facilitando el envío de felicitaciones sin necesidad de recurrir a calendarios externos o consultar otras redes sociales.

El funcionamiento de esta característica dependerá de que los contactos hayan registrado previamente su fecha de nacimiento en sus cuentas. Por el momento, ese dato no es obligatorio en todas las regiones del mundo.

WhatsApp, con novedades. Imagen ilustrativa.

La función fue encontrada en la versión de prueba 2.26.27.3 para Android, que actualmente está disponible únicamente para el grupo de evaluadores encargado de detectar errores antes de su lanzamiento al público.

Por ahora, Meta no confirmó cuándo estará disponible esta actualización para todos los usuarios a nivel global, aunque el avance del desarrollo alimenta las expectativas de quienes esperan una herramienta que haga más sencillo recordar las fechas importantes sin salir de WhatsApp.