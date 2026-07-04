Privacidad en WhatsApp: las claves para proteger tu cuenta y tus datos en 2026

Evitar compartir tu número con desconocidos.

Controlar quién puede contactarte.

Reducir riesgos de acoso, spam o filtraciones.

WhatsApp confirmó que solo quienes conozcan tu nombre de usuario exacto podrán iniciar contacto. No existe buscador público ni sugerencias automáticas.

2. Configurá quién puede encontrarte y quién no

Con la llegada de los nombres de usuario, WhatsApp permite elegir si querés ser encontrado por:

Tu número.

Tu nombre de usuario.

Ambos.

Ninguno (solo contactos ya existentes).

Esta configuración es clave para usuarios que participan en grupos grandes, comunidades o espacios públicos donde compartir el número puede ser riesgoso.

3. Revisá tus ajustes de privacidad clásicos

Aunque la nueva función es central, las configuraciones tradicionales siguen siendo esenciales:

Última vez , foto de perfil y estado visibles solo para contactos.

, y visibles solo para contactos. Bloqueo de contactos problemáticos.

problemáticos. Silenciar llamadas desconocidas para evitar spam.

para evitar spam. Control de quién puede agregarte a grupos.

Estas opciones reducen la exposición y evitan que terceros accedan a información personal.

4. Activá la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos agrega una capa extra de seguridad mediante un PIN que se solicita al registrar tu cuenta en un nuevo dispositivo. Es una de las medidas más efectivas para evitar:

Robo de cuentas.

Suplantación de identidad.

Accesos no autorizados.

5. Cuidá la privacidad en grupos y comunidades

En grupos grandes, tu número puede quedar expuesto a personas que no conocés. Buenas prácticas:

Usar nombre de usuario en lugar del número.

Limitar la información visible en tu perfil.

Evitar compartir datos personales.

Salir de grupos inactivos o desconocidos.

6. Mantené tus datos seguros fuera de la app

La privacidad no depende solo de WhatsApp. También importa:

Actualizar el sistema operativo.

Evitar descargas de apps no oficiales.

No abrir enlaces sospechosos.

Activar bloqueo de pantalla y biometría.

La seguridad del dispositivo es parte de la seguridad de la cuenta.

WhatsApp está redefiniendo la privacidad con funciones que dan más control a los usuarios.

Elegí un nombre de usuario seguro y fácil de recordar

La llegada de los nombres de usuario abre un nuevo frente de seguridad. Para proteger tu identidad digital:

Evitá usar tu nombre completo.

No incluyas datos personales como fecha de nacimiento.

Optá por combinaciones únicas pero memorables.

Evitá referencias que puedan vincularte con otras redes.

Revisá periódicamente si tu nombre de usuario sigue siendo adecuado.

Un buen nombre de usuario funciona como una barrera adicional: te permite ser encontrado solo por quienes realmente deben encontrarte.

WhatsApp está redefiniendo la privacidad con funciones que dan más control a los usuarios. El nuevo sistema de nombres de usuario, sumado a las configuraciones clásicas y a buenos hábitos digitales, permite usar la app de forma más segura, sin exponer el número personal y reduciendo riesgos de contacto no deseado.