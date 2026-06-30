Causa Manuel Adorni: los audios que revelan contactos previos con un testigo clave

En el mismo envío de WhatsApp, el dirigente político le manifestó su acompañamiento para afrontar el requerimiento de las autoridades judiciales. "Obviamente, te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo, todo lo que yo te puedo ayudar", añadió en el registro de un minuto y 35 segundos de duración. El imputado remarcó que se trataba de una formalidad "para que vos te quedes tranquilo y que todos nos quedemos tranquilos".

Las obras en el country y la situación de Adorni

La investigación penal sobre Adorni se enfoca en el origen de los fondos utilizados para la remodelación de la vivienda familiar ubicada en el barrio cerrado Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. La propiedad figura a nombre de la esposa del exjefe de ministros, Bettina Julieta Angeletti.

Posteriormente a este intercambio de palabras, el prestador del servicio de refacciones ratificó ante la fiscalía que el costo global de las intervenciones edilicias ascendió a U$S 245.000. Durante su comparecencia, el especialista en construcción detalló los diferentes rubros involucrados en el proyecto, tales como herrería, carpintería a medida y la instalación de una pileta climatizada con sistema de cascada.

El expediente judicial incorporó documentación aportada por el propio constructor, la cual comprende comprobantes fiscales, remitos de materiales, capturas de conversaciones y listados de erogaciones operativas. Los peritos de la fiscalía examinan la consistencia de estos comprobantes debido a que el testigo admitió haber percibido adelantos de dinero en efectivo en dólares, mientras que sus honorarios profesionales se fijaron en U$S 20.000.

Las fallas eléctricas que complican a Adorni

Los audios filtrados revelaron además que, tras abordar la situación legal, el exvocero consultó a Tabar por inconvenientes edilicios diarios en el predio. La conversación exhibió la preocupación de Manuel Adorni por desperfectos eléctricos recurrentes en las instalaciones de la vivienda.

"Tengo una térmica, tengo el tablero afuera a la calle. Del otro lado, del lado que mira a la calle, tengo una sola llave adentro como de un cubículo. Esa me salta sistemáticamente", describió el exfuncionario en el material de audio incorporado a la causa que lleva la Justicia. En la misma secuencia, especificó fallas en los dispositivos de bombeo de la piscina del inmueble de Exaltación de la Cruz.

Los investigadores judiciales sumaron estas precisiones al expediente para certificar la habitabilidad de la finca y contrastar el avance de las mejoras estructurales con las declaraciones patrimoniales presentadas por el exjefe de Gabinete nacional. Las defensas técnicas y los peritos contables continúan evaluando el flujo de fondos destinados a estas tareas residenciales.

El avance de la investigación sobre Adorni

El escenario judicial se vuelve complejo para el entorno de Manuel Adorni debido a que los peritajes tecnológicos confirman la sincronía de los mensajes con los días previos a las citaciones oficiales. La fiscalía busca determinar si existió algún tipo de coacción o intento de desvío de la investigación sobre el patrimonio.

En las próximas semanas se esperan nuevas declaraciones de los proveedores de materiales del barrio cerrado. La estrategia de la defensa de Manuel Adorni se centrará en demostrar que los fondos utilizados provienen de ahorros legítimos y actividades privadas previas a su paso por la función pública.