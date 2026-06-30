Cómo mantener lejos a las ratas de casa usando cáscaras de naranja: repelente casero efectivo

La piel de la naranja contiene altas concentraciones de limoneno, un compuesto químico natural presente en sus aceites esenciales que irrita las fosas nasales de los roedores y los obliga a alejarse.

Los compuestos de la cáscara de la naranja hacen que su aroma sea desagradable para las ratas.

Sin embargo, dejar los restos de la fruta tirados por los rincones no sirve de nada. Si la cáscara se seca, pierde su efecto; y si se descompone, el remedio termina siendo peor que la enfermedad al atraer a otras plagas como moscas o hormigas.

Paso a paso: cómo hacer este repelente casero

Para transformar este desecho de cocina en un escudo protector, el método del pulverizador es el más recomendado por su facilidad y duración:

Juntá la cáscara de tres o cuatro naranjas grandes, intentando quitar la mayor cantidad de la parte blanca interna.

Cortá la piel en trozos pequeños para romper las glándulas que contienen el aceite esencial.

Colocá los trozos en un frasco de vidrio y cubrilos por completo con alcohol común o vinagre de limpieza.

Tapá bien el frasco y dejalo reposar en un lugar oscuro durante una semana, agitándolo una vez al día.

Una vez que el líquido se torne amarillento y concentre un olor penetrante, pásalo a una botella con atomizador tras colar las cáscaras.

El paso final es rociar de forma estratégica los puntos críticos: detrás de electrodomésticos, bajo el fregadero, en zócalos y cerca de cualquier rendija de ventilación. Ahí es donde las ratas nunca llegarán.