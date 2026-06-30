El barato abono casero que hará que tu anturio estalle de flores antes de la primavera

Por otro lado, el potasio se encarga de robustecer el sistema radicular, por lo cual unas raíces sanas y fuertes garantizarán que el anturio absorba el agua y el alimento de manera mucho más eficiente. Asimismo, la betaína, el pigmento que le otorga el característico color rojo intenso al vegetal, aporta una alta dosis de nitrógeno, un elemento crucial para acelerar el crecimiento de la planta

Además de nutrir directamente al anturio, un abono casero de remolacha beneficiará la vida del sustrato. Los azúcares y carbohidratos naturales de dicha verdura sirven de alimento para los microorganismos positivos del suelo. Estas bacterias y hongos descomponen la materia orgánica, manteniendo la tierra saludable y facilitando que la planta asimile los nutrientes.

Descubrí cómo potenciar el crecimiento del anturio con remolacha.

Cómo preparar un abono casero para el anturio

La elaboración de este abono casero se realiza en pocos pasos:

Cortar una o dos remolachas en trozos pequeños, colocarlas en una olla y cubrirlas por completo con agua

Llevar a ebullición y cocinar a fuego lento durante una hora hasta que el vegetal esté blando

Procesar todo el contenido en una licuadora

Colar la mezcla para separar los residuos sólidos, conservar únicamente el líquido concentrado y dejar que se enfríe por completo

Para utilizarlo, el abono casero debe almacenarse en un frasco de vidrio limpio. Al momento de regar, es fundamental diluir una parte de este concentrado de remolacha en tres partes de agua limpia. Aplicando este riego nutritivo cada 15 días, el anturio recibirá un estímulo natural que activará su floración en muy poco tiempo, llenando el hogar de colores intensos.