Para el feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones, el lugar que les designas o lo que haces con ellas también dicen algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Específicamente, la lámpara de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la energía buena, la armonía y la abundancia. Así que te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y cómo debes usarla para tener un día relajado sin estrés y con buenas energías.
Lámpara de sal: cómo usarla para limpiar las energías negativas de la casa
Las lámparas de sal del Himalaya están elaboradas con sal milenaria que embellece cualquier espacio y lo llena de tranquilidad, por eso, estas lámparas cargan consigo la particularidad de ser responsables de muchos beneficios. Entre ellos, la energía de tu casa.
Más allá de su estética, esta decoración es utilizada desde la antigüedad como una poderosa herramienta de limpieza energética y armonización del hogar. Si sientes el ambiente de tu casa denso, con tensiones acumuladas o malas energías, debes hacer este ritual:
Primero que nada, según el feng shui debes colocar la lámpara lo más cerca posible de la puerta de entrada de tu hogar o en el recibidor. Luego coloca a su lado un vaso o recipiente pequeño con agua limpia y una pizca de sal gruesa.
Si sientes que tu cuerpo está cargado con malas energías, lo que puedes hacer es limpiar tu cuerpo en su totalidad con un puñado de sal gruesa y tirarla a ese vaso con agua para que cuando se coloque al lado de la lámpara todas esas energías se evaporen.
Para que el ritual funcione, tenés que mantener la lámpara encendida durante al menos 3 a 4 horas seguidas, ya que el calor activará la emisión de luz cálida mientras el recipiente de agua atrapará las cargas más densas. Al finalizar, tirá el agua del vaso directamente por el inodoro o desagüe sin tocarla.
En pocas palabras
- Feng Shui: Sugiere el uso de la lámpara de sal para el hogar.
- Beneficios: Limpia energías negativas, fomenta armonía y abundancia.
- Ritual: Colocar cerca de la entrada con un recipiente de agua y sal.