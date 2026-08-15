Lámpara de sal: cómo usarla para limpiar las energías negativas de la casa

Más allá de su estética, esta decoración es utilizada desde la antigüedad como una poderosa herramienta de limpieza energética y armonización del hogar. Si sientes el ambiente de tu casa denso, con tensiones acumuladas o malas energías, debes hacer este ritual:

Ritual con la lámpara de sal y sal gruesa.

Primero que nada, según el feng shui debes colocar la lámpara lo más cerca posible de la puerta de entrada de tu hogar o en el recibidor. Luego coloca a su lado un vaso o recipiente pequeño con agua limpia y una pizca de sal gruesa.

Si sientes que tu cuerpo está cargado con malas energías, lo que puedes hacer es limpiar tu cuerpo en su totalidad con un puñado de sal gruesa y tirarla a ese vaso con agua para que cuando se coloque al lado de la lámpara todas esas energías se evaporen.

Para que el ritual funcione, tenés que mantener la lámpara encendida durante al menos 3 a 4 horas seguidas, ya que el calor activará la emisión de luz cálida mientras el recipiente de agua atrapará las cargas más densas. Al finalizar, tirá el agua del vaso directamente por el inodoro o desagüe sin tocarla.