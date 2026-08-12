Seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa, dónde debe ubicarse para que haga efecto y lo más importante: cómo usarla hoy 12 de agosto con el eclipse.

Durante el eclipse solar de este 12 de agosto, la lámpara de sal cumple una función muy beneficiosa.

Lámpara de sal: cómo usarla hoy con el eclipse solar para atraer sus beneficios a casa

Para aprovechar las vibraciones de un eclipse solar y maximizar los beneficios de la lámpara de sal, es vital limpiar la energía acumulada y establecer intenciones claras. Durante un eclipse, la astrología y el esoterismo sugieren un momento de pausa, introspección y renovación, por eso debes hacer lo siguiente: