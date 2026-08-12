Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y sin duda, los fenóomenos también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar sobre todo cuando hay un eclipse solar como el de hoy.
Seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa, dónde debe ubicarse para que haga efecto y lo más importante: cómo usarla hoy 12 de agosto con el eclipse.
Lámpara de sal: cómo usarla hoy con el eclipse solar para atraer sus beneficios a casa
Para aprovechar las vibraciones de un eclipse solar y maximizar los beneficios de la lámpara de sal, es vital limpiar la energía acumulada y establecer intenciones claras. Durante un eclipse, la astrología y el esoterismo sugieren un momento de pausa, introspección y renovación, por eso debes hacer lo siguiente:
- Antes de encenderla, limpia la superficie de la lámpara para quitar el polvo acumulado.
- Colócala en el lugar donde vayas a pasar la mayor parte del tiempo hoy, ya sea tu escritorio, habitación u oficina.
- Encendé la lámpara al menos 30 minutos antes del eclipse solar y déjala encendida durante varias horas.
- Mientras la lámpara emite su luz cálida, tómate unos minutos para sentarte en silencio cerca de ella. La luz anaranjada promueve la relajación y el enraizamiento.
- Aprovecha a escribir aquello que deseas cerrar o soltar y, en otra hoja, lo que quieres atraer a partir de este nuevo ciclo.
- Deja el papel con tus propósitos cerca de la base de la lámpara para simbolizar la iluminación de tus metas.
Beneficios de usar la lámpara de sal durante el ecplise solar
El uso de la lámpara hoy emitirá iones negativos, pero saludables cuando se calientan. Purificará los espacios, el medio ambiente y el cuerpo. La sal también tiene propiedades que extraen y absorben las energías negativas y permiten intercambiarlas con energía positiva donde más se necesite.
Entonces se va a liberar la energía estancada, va a garantizar un ambiente tranquilo, sereno, armónico y embellecido potenciando la sensación de bienestar y prosperidad.
En pocas palabras
- Lámpara de sal: sugiere el uso de la lámpara de sal para fomentar la abundancia y la energía positiva.
- Eclipse solar: el eclipse solar de hoy, 12 de agosto, es un momento ideal para renovar y establecer intenciones.
- Beneficios: la lámpara purifica espacios, atrae energía positiva y promueve el bienestar y la prosperidad.