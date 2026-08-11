Si tenés un estuche de anteojos sin uso en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo darle un uso nuevo

El estuche es la mejor forma de prolongar la vida útil de un objeto.

Son indispensables para conservar, proteger, guardar, transportar y prolongar la vida útil de los lentes o anteojos.

Es un accesorio imprescindible y de uso necesario.

Facilita un transporte seguro en mochilas.

Protege los cristales de rayones.

Evita que los anteojos se deformen y previene la acumulación de polvo.

Kit de costura con un estuche de anteojos.

Es un material duro, resistente.

Es reutilizable.

Son versátiles al darles un nuevo uso.

Reciclaje: qué hacer con un estuche de anteojos

Si tienes en casa varios estuches de lentes o anteojos y no los utilizas, nada mejor que darles una segunda vida en algo que realmente te sirva y te sea práctico.

Algunas de las ideas que aporta el reciclaje son: primero, pueden convertirse en organizadores de cables. Ya sea para cuando estés de viaje o para lo que desees. Pues su estructura dura protege cargadores, auriculares y adaptadores de golpes dentro de la mochila, cartera o bolso.

Otra opción muy útil para convertirlo en un kit de costura o medicación portátil, ya que permite guardar agujas, hilos, curitas y blisters de medicación esencial de forma compacta y hermética.