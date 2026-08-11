Introdujeron 4 bisontes en el bosque y cuatro años después lo están reforestando de forma natural

En Kent, Reino Unido, específicamente en Blean Woods, un bosque presentaba graves problemas ecológicos debido a décadas de explotación forestal comercial. El área estaba dominada por plantaciones densas de pinos y castaños, con una estructura vegetal muy diferente a la de un bosque natural.
El dosel de los árboles estaba tan cerrado en algunas zonas que la llegada de luz al suelo era limitada, dificultando el crecimiento de la vegetación del sotobosque. Como consecuencia, se había reducido la variedad de plantas y de especies que dependen de ellas, afectando también a insectos, aves y otros animales.
¿Cómo restauran los bisontes los bosques en el Reino Unido?
En lugar de depender exclusivamente de maquinaria pesada y de trabajos manuales para modificar la vegetación, los conservacionistas introdujeron bisontes europeos en un área protegida del bosque. El objetivo era aprovechar el comportamiento natural de estos animales. El pastoreo, el pisoteo y el movimiento de esta especie ayudan a abrir claros, modificar la vegetación y crear nuevos espacios para otras especies.
En 2022, fueron introducidos los primeros bisontes europeos en Blean Woods, después de siglos de ausencia de la especie en Reino Unido. El proyecto comenzó con tres hembras, a las que posteriormente se incorporó un macho. Desde entonces, la población se ha reproducido de forma natural dentro de la reserva. Pero, ¿Cómo evolucionó el bosque cuatro años después de la introducción de estos animales?
¿Cuáles fueron los resultado de introducir estos animales en el bosque?
Al frotar sus cuerpos contra los árboles pesados y descortezar selectivamente algunos ejemplares (principalmente pinos invasivos), los bisontes han derribado árboles de forma natural. Esto generó claros de luz en el suelo que permitieron el renacimiento de plantas nativas del sotobosque.
Así mismo, al rodar por el suelo para quitarse parásitos, los bisontes crean depresiones de tierra batida. Estos huecos acumulan agua de lluvia y funcionan como micro-humedales ideales para anfibios y plantas pioneras.
Al frotarse contra los troncos y consumir la corteza de hasta 40 ejemplares al día, los bisontes han eliminado pinos comerciales densos sin necesidad de motosierras humanas. Esto ha creado árboles de madera muerta en pie que son vitales para el ecosistema.
En pocas palabras
- Bisontes europeos: Introducidos en Reino Unido tras siglos de ausencia para la restauración ecológica de bosques.
- Impacto en la vegetación: Modifican el bosque mediante pastoreo y pisoteo, creando claros y promoviendo el crecimiento de flora nativa.
- Restauración natural: Su accionar abre caminos, elimina pinos invasores y genera micro-humedales, vitales para la biodiversidad.