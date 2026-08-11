Introdujeron 4 bisontes en el bosque y cuatro años después lo están reforestando de forma natural

En 2022, fueron introducidos los primeros bisontes europeos en Blean Woods, después de siglos de ausencia de la especie en Reino Unido. El proyecto comenzó con tres hembras, a las que posteriormente se incorporó un macho. Desde entonces, la población se ha reproducido de forma natural dentro de la reserva. Pero, ¿Cómo evolucionó el bosque cuatro años después de la introducción de estos animales?

¿Cuáles fueron los resultado de introducir estos animales en el bosque?

Al frotar sus cuerpos contra los árboles pesados y descortezar selectivamente algunos ejemplares (principalmente pinos invasivos), los bisontes han derribado árboles de forma natural. Esto generó claros de luz en el suelo que permitieron el renacimiento de plantas nativas del sotobosque.

Así mismo, al rodar por el suelo para quitarse parásitos, los bisontes crean depresiones de tierra batida. Estos huecos acumulan agua de lluvia y funcionan como micro-humedales ideales para anfibios y plantas pioneras.

Al frotarse contra los troncos y consumir la corteza de hasta 40 ejemplares al día, los bisontes han eliminado pinos comerciales densos sin necesidad de motosierras humanas. Esto ha creado árboles de madera muerta en pie que son vitales para el ecosistema.