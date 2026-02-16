En medio de la maratónica sesión en la que el Senado otorgó la media sanción a la reforma laboral , una imagen se volvió viral: la senadora Patricia Bullrich luciendo unos llamativos anteojos "inteligentes" de marco blanco. Mientras en las redes sociales crecían las especulaciones sobre si el dispositivo le servía para "recibir letra" de sus asesores, la verdad resultó ser más técnica que conspirativa.
El curioso dato detrás de los anteojos inteligentes que usó Patricia Bullrich en el Senado
Entre acusaciones y explicaciones técnicas, se conoció el uso y el costo de los modernos lentes que usó Patricia Bullrich en el debate de la reforma laboral
A pesar del debate, Patricia Bullrich utilizó los anteojos de manera sumamente acotada. Según un relevamiento de Chequeado, la legisladora solo los tuvo puestos durante una intervención de apenas dos minutos alrededor de las 11.30 de la mañana. En ese lapso, ni siquiera desarrolló un discurso, sino que se limitó a ceder la palabra a sus compañeros de bloque para explicar cambios técnicos en el dictamen.
Un dato clave desmiente la teoría del "asesoramiento al oído": durante su discurso de cierre, que duró más de 45 minutos entrada la madrugada, Patricia Bullrich no llevaba el accesorio puesto. Ella misma calificó las versiones de ayuda externa como una "mentira total", explicando que los prefiere sobre los auriculares tradicionales (como los AirPods) porque le permiten escuchar el audio ambiente del recinto mientras atiende otras funciones de audio sin aislarse, detalló Chequeado.
¿Cómo funcionan y cuánto cuestan? los anteojos "inteligentes
Se trata de los Ray-Ban Meta, un modelo de anteojos inteligentes que combinan la óptica clásica con tecnología de punta desarrollada por la empresa de Mark Zuckerberg. Según detalló Noticias Argentinas, el dispositivo cuenta con:
- Cámara integrada: Capaz de capturar fotos y videos en alta definición (una luz LED indica cuándo se está grabando).
- Audio direccional: Altavoces en las varillas que proyectan el sonido directamente al canal auditivo.
- Inteligencia Artificial: Permite realizar llamadas, enviar mensajes de texto y recibir respuestas de un asistente virtual mediante comandos de voz.
Respecto a su valor, el acceso a esta tecnología no es económico para el mercado local. El costo de estos lentes ronda los 500 dólares, un precio que varía según el modelo específico y los cristales elegidos, posicionándolos como un gadget de lujo que la senadora ya ha mostrado en otras apariciones públicas.
El cruce político ente Di Tulio y Patricia Bullrich
La polémica no solo quedó en lo tecnológico. La senadora Juliana Di Tullio aprovechó la situación para ironizar en redes sociales, sugiriendo que a Bullrich "le soplaban todo lo que tenía que decir", lo que alimentó el round político entre el oficialismo y el peronismo en una de las sesiones más calientes del año legislativo.
Fuentes: Chequeado, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.