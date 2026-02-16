El curioso dato detrás de los anteojos inteligentes que usó Patricia Bullrich en el Senado

A pesar del debate, Patricia Bullrich utilizó los anteojos de manera sumamente acotada. Según un relevamiento de Chequeado, la legisladora solo los tuvo puestos durante una intervención de apenas dos minutos alrededor de las 11.30 de la mañana. En ese lapso, ni siquiera desarrolló un discurso, sino que se limitó a ceder la palabra a sus compañeros de bloque para explicar cambios técnicos en el dictamen.

Patricia Bullrich por Reforma Laboral en el Senado Patricia Bullrich se encargó de las negociaciones con los bloques aliados para logar la votación favorable en la reforma laboral.

Un dato clave desmiente la teoría del "asesoramiento al oído": durante su discurso de cierre, que duró más de 45 minutos entrada la madrugada, Patricia Bullrich no llevaba el accesorio puesto. Ella misma calificó las versiones de ayuda externa como una "mentira total", explicando que los prefiere sobre los auriculares tradicionales (como los AirPods) porque le permiten escuchar el audio ambiente del recinto mientras atiende otras funciones de audio sin aislarse, detalló Chequeado.