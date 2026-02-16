Minería: metalúrgicos parten a Canadá para buscar socios estratégicos de la industria

Mendoza volverá a decir presente en la feria minera más importante del mundo, la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2026, que se desarrollará del 1 al 4 de marzo. Esta edición contará con empresarios de la industria metalúrgica, que se sumarán a la experiencia en afán de buscar socios estratégicos para los proyectos mineros que se impulsan en la provincia.
Por otra parte, Argentina Mining -el stand nacional- confirmó que la empresa estatal Impulsa Mendoza será su sponsor en Toronto.
La feria PDAC es uno de los eventos mineros clave del año. Allí se encuentran los principales actores de la industria, empresas, proveedores tecnológicos, inversores, organismos gubernamentales y representantes institucionales de más de 125 países.
El clúster minero mendocino dice presente en la PDAC 2026
El presidente de Asinmet, Fabián Solís, encabezará la delegación del Clúster Minero Mendocino que viajará a Canadá. Del viaje también formarán parte otros empresarios de la industria metalúrgica y empresarios mineros locales.
Ese clúster minero fue lanzado en octubre del 2025 como una alianza estratégica público-privada diseñada para impulsar una minería sustentable en la región, posicionando a la metalmecánica local como proveedora clave.
Está integrado por el Gobierno de Mendoza, la asociación de metalúrgicos, la Universidad Nacional de Cuyo y firmas locales que buscan generar valor agregado local y competitividad internacional.
“La presencia de Asinmet en Canadá reviste especial relevancia no solo por lo que significa para nuestra cámara sino porque es una de las primeras acciones institucionales del clúster minero en el marco de su agenda de trabajo”, destacó Solís en un comunicado de la cámara.
El objetivo es acercar la metalurgia mendocina, con su calidad, certificaciones y aptitudes, a la industria minera.
Puntualmente, los empresarios se han fijado cuatro metas para la feria minera:
- Desarrollar una agenda orientada a generar vínculos con empresas operadoras y potenciales socios estratégicos.
- Identificar oportunidades comerciales y tecnológicas para sus empresas asociadas.
- Promover la oferta de bienes y servicios del entramado productivo regional.
- Analizar tendencias en sostenibilidad, innovación y estándares internacionales de la industria.
Sobre la feria minera PDAC
Por la PDAC Toronto pasan cerca de 27.000 asistentes que se nutren de la programación educativa, los eventos de networking y de las oportunidades de negocio. Además, la feria es un gran espacio de promoción de proyectos de minería, captación de inversiones y análisis de tendencias en exploración, desarrollo y servicios vinculados con el sector.