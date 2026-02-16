Minería: metalúrgicos parten a Canadá para buscar socios estratégicos de la industria

argentina mining mineria pdac canada.jpg El stand argentino en la feria minera PDAC de Toronto del año pasado.

El clúster minero mendocino dice presente en la PDAC 2026

El presidente de Asinmet, Fabián Solís, encabezará la delegación del Clúster Minero Mendocino que viajará a Canadá. Del viaje también formarán parte otros empresarios de la industria metalúrgica y empresarios mineros locales.

Ese clúster minero fue lanzado en octubre del 2025 como una alianza estratégica público-privada diseñada para impulsar una minería sustentable en la región, posicionando a la metalmecánica local como proveedora clave.

Está integrado por el Gobierno de Mendoza, la asociación de metalúrgicos, la Universidad Nacional de Cuyo y firmas locales que buscan generar valor agregado local y competitividad internacional.

mariano guizzo fabian solis asinmet.jpg Los empresarios metalúrgicos Mariano Guizzo y Fabián Solís viajarán a Canadá para participar de la feria minera PDAC 2026.

“La presencia de Asinmet en Canadá reviste especial relevancia no solo por lo que significa para nuestra cámara sino porque es una de las primeras acciones institucionales del clúster minero en el marco de su agenda de trabajo”, destacó Solís en un comunicado de la cámara.

El objetivo es acercar la metalurgia mendocina, con su calidad, certificaciones y aptitudes, a la industria minera.

Puntualmente, los empresarios se han fijado cuatro metas para la feria minera:

Desarrollar una agenda orientada a generar vínculos con empresas operadoras y potenciales socios estratégicos.

Identificar oportunidades comerciales y tecnológicas para sus empresas asociadas.

Promover la oferta de bienes y servicios del entramado productivo regional.

Analizar tendencias en sostenibilidad, innovación y estándares internacionales de la industria.

martin rappallini en la pdac de mineria.jpg El mundo de la minería se reúne cada año en la feria PDAC de Canadá. En la edición anterior estuvieron los representantes de San Jorge.

Sobre la feria minera PDAC

Por la PDAC Toronto pasan cerca de 27.000 asistentes que se nutren de la programación educativa, los eventos de networking y de las oportunidades de negocio. Además, la feria es un gran espacio de promoción de proyectos de minería, captación de inversiones y análisis de tendencias en exploración, desarrollo y servicios vinculados con el sector.