Largó Malargüe Distrito Minero Occidental III: las advertencias de la Autoridad Minera sobre glaciares y ríos

Antes de ello, la propia Autoridad Minera elaboró su propio informe, advirtiendo a los organismos poner "especial atención" en la evaluación de proyectos que atraviesan glaciares, ríos y comunidades originarias.

Los 71 proyectos mineros, encabezados por San Joaquín

A propuesta de Impulsa Mendoza, con esta resolución del 11 de febrero, se da por iniciado el Procedimiento de Evaluación de Informe de Impacto Ambiental de 71 proyectos mineros.

Cada uno de los informes ambientales presentados será evaluado por los organismos técnicos y sectoriales, además de por la Autoridad Minera y la ciudadanía a través de los modos de participación popular para, al final del proceso, recibir o no la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental.

Al igual que pasó con los proyectos mineros del MDMO I y el MDMO II –que en total son 61-, los que pasen esa instancia administrativa ingresarán a la Legislatura provincial en busca de la ratificación. Recién entonces, podrán comenzar los trabajos de exploración en sus respectivas áreas.

mineria apeleg malargue exploracion cobre Apeleg es otra de las empresas mineras que lleva a cabo trabajos de exploración iniciales en el Malargüe Distrito Minero Occidental.

Los proyectos que componen el MDMO III en busca de la habilitación son:

Kaly

00937097-2024

Burano

Catita

Cerro Vallecitos

Cerro Arenales

Cerro Bayo

Cerro Rincón

Clarabella

Cobre Alto

Cobre Bajo

Don Ignacio

Don Pedro

Don Tomás

El Fierro

El Poroto

El Vasco

00417289-2024

02471862-2019

03410930-2023

05566729-2023

06123520-2020

Cerro Negro

Gemelos

La Victoria (Qda de Lourdes Chenqueco)

00885703-2021

Alto Pehuenche

BMD 1

Cerro Franke

Cerro Medio

Cobre Rosario

Corcovo

Dulce Juliana

El Chiquito

2024-01510706

Galáctica

La Valentina

La Adrianita

Lucía

Pinot IX

Siena

La Dragona

La Juana

La Valenciana W

La Damas

Las Chacras (Norte)

Las Chacras S

La Valenciana I

La Valenciana II

Malargüe South (Isabel)

Malargüe South (Bardas Bayas)

Malargüe South (Chivato)

Malargüe South (La Costa)

Malargüe South (La Tosca)

Malargüe South (Cerro Mayal)

Malargüe South (Arroyo Chacay)

Malargüe Wets (El Toqui)

Mayorga-Kili Malal

Mercedes (Los Vascos)

Minacar South

Mora

Nin I

Palauco (Los Leones)

Palauco (Los Burros)

Ranquil

San Francisco

San Joaquín

San Romeleo

06359945-2021

2024-01512545

El Ángel

El pago a la UNCuyo para evaluar el impacto ambiental de 71 proyectos de minería

La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) cobrará $24 millones en honorarios por la consultoría externa que realizará al momento de evaluar uno por uno los 71 proyectos mineros.

La evaluación ambiental, paso a paso

Como señala la normativa en Mendoza, una vez que se acredite el pago, la FCAI tendrá 15 días hábiles para emitir el dictamen técnico. Aunque debido a lo abultado del expediente, es probable que ese plazo sea extendido por la Autoridad Minera.

También se pedirán otros dictámenes en paralelo a organismos especializados como el Departamento General de Irrigación, el IANIGLA, el INAI, la Dirección de Áreas Protegidas, entre otros.

mineria apeleg cobre malargue Búsqueda de cobre en el Malargüe Distrito Minero Occidental.

Respecto de esos dictámenes (técnicos y sectoriales), luego el proponente puede responder observaciones e inquietudes presentadas.

Las advertencias de la Autoridad Minera sobre los 71 proyectos del MDMO III

Para dar inicio al proceso de evaluación de impacto ambiental de los 71 proyectos, la Autoridad Ambiental Minera hizo primero su propio informe técnico.

Consideró que se cumplen los requisitos para una etapa de exploración minera y que, una operación simultánea de todos ellos no presentaría limitaciones significativas en cuanto al uso de agua (estimado en 25.000 m³ para una campaña de 100.000 m de perforación) ni a la ocupación del suelo (afectando solo el 0,021% de la superficie total del distrito Malargüe Minero.

Aunque identificó focos en los que los organismos técnicos deberán poner “especial atención”. Por ejemplo, el proyecto Las Damas “tiene gran parte de su superficie con glaciares, mientras que otros como El Vasco o Cobre Rosario tienen superposiciones menores”.

glaciares en mendoza La Autoridad Minera pidió "especial atención" sobre el proyecto Las Damas, cuya propiedad minera está cubierta en buena parte por glaciares.

En cuanto al recurso hídrico, la Autoridad Minera detalla que hay dos proyectos que tienen interacción directa con ríos o arroyos específicos, como Kaly con el A° Colorado, y Cobre Alto con el Río Grande. En este punto también deberán estar atentos los evaluadores ambientales.

Otros signos de alerta tienen que ver con la identificación de puestos y rutas de trashumancia en diversos proyectos; en tanto que señala que comunidades como Lof Malal Pincheira y Lof Buta Mallin se encuentran dentro de las áreas de los proyectos mineros en estudio.

Además, la Autoridad Minera enumeró proyectos con potencial de afectar sitios arqueológicos, paleontológicos o cavernas. Por ejemplo, los hay dentro de la propiedad minera de Cerro Rincón, Alto Pehuenche, BDM, Corcovo, Dulce Juliana, Galáctica, La Valentina y NIN I, o dentro de un radio de 5 km de otros tantos.

Debido a estas observaciones, la Dirección de Minería y la de Gestión y Fiscalización Ambiental establecieron una serie de medidas para poder avanzar con la evaluación. Además de la audiencia pública y de la participación de organismos técnicos y sectoriales, se estableció la obligatoriedad de iniciar un proceso de consulta previa con las comunidades originarias que tengan relación con los proyectos.