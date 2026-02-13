Manuel Adorni denunció por terrorismo a los manifestantes que causaron destrozos en el Congreso

Manuel Adorni fue el encargado de comunicar la decisión a través de sus canales oficiales, utilizando un tono tajante que ya es marca registrada de la gestión actual. Para el funcionario, cualquier agresión hacia el Congreso representa un límite infranqueable que el Estado no está dispuesto a pasar por alto.

Detalles de la acusación confirmada por Manuel Adorni

El jefe de Gabinete enfatizó que "atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave". En ese sentido, la presentación judicial busca identificar a los autores materiales e intelectuales de los incidentes, solicitando el cruce de cámaras de seguridad y registros de redes sociales para acelerar las detenciones.

manuel adorni denuncia X terrorismo Manuel Adorni confirmó la denuncia a los manifestantes a través de su cuenta de X. Foto: Captura de X

La frase de cierre de Manuel Adorni, "el que las hace, las paga", resume la postura oficial frente a la conflictividad social en el marco de las reformas estructurales. Con esta denuncia, el Gobierno busca sentar un precedente punitivo que desincentive nuevos focos de violencia en futuras sesiones legislativas donde se traten proyectos sensibles para la opinión pública.