Manuel Adorni denunció por terrorismo a los manifestantes que causaron destrozos en el Congreso

La Casa Rosada decidió elevar al máximo la tensión tras los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Congreso nacional durante el tratamiento de la reforma laboral. Bajo la premisa de que los desmanes no fueron simples protestas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni indicó que el Ejecutivo formalizó una denuncia penal que busca encuadrar los hechos bajo la figura de terrorismo y atentado al orden constitucional.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la presentación judicial apunta a los responsables de los incidentes durante el debate de la reforma laboral
La denuncia surge como respuesta directa a los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad. Durante la jornada de debate de la reforma laboral, se registraron ataques con piedras, elementos contundentes y daños severos al mobiliario público, lo que derivó en una intervención policial para dispersar a la multitud.
Desde el entorno presidencial sostienen que estas acciones no fueron espontáneas, sino que respondieron a un plan organizado para impedir el funcionamiento de una institución democrática. Por ello, la denuncia no solo se limita a los daños materiales, sino que escala a una acusación de sedición y amedrentamiento público.
Manuel Adorni fue el encargado de comunicar la decisión a través de sus canales oficiales, utilizando un tono tajante que ya es marca registrada de la gestión actual. Para el funcionario, cualquier agresión hacia el Congreso representa un límite infranqueable que el Estado no está dispuesto a pasar por alto.
Detalles de la acusación confirmada por Manuel Adorni
El jefe de Gabinete enfatizó que "atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave". En ese sentido, la presentación judicial busca identificar a los autores materiales e intelectuales de los incidentes, solicitando el cruce de cámaras de seguridad y registros de redes sociales para acelerar las detenciones.
La frase de cierre de Manuel Adorni, "el que las hace, las paga", resume la postura oficial frente a la conflictividad social en el marco de las reformas estructurales. Con esta denuncia, el Gobierno busca sentar un precedente punitivo que desincentive nuevos focos de violencia en futuras sesiones legislativas donde se traten proyectos sensibles para la opinión pública.