El primer caso de sarampión del año volvió a poner en alerta al país: cómo es la situación de Mendoza

Ante el primer caso de sarampión del 2026, el Ministerio de Salud de la Nación difundió información actualizada para fortalecer la vigilancia epidemiológica local, el diagnóstico oportuno y las coberturas de vacunación, de las que tanto hincapié hace Mendoza, a tal punto que la provincia se convirtió en la pionera en llevar a la Justicia a los padres que no vacunan a sus hijos.

El sarampión es una enfermedad viral inmunoprevenible, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades. Se caracteriza por fiebre y malestar general, tos, rinorrea y conjuntivitis, seguido de una erupción maculopapular.

Contagio de sarampión importado

En referencia al origen del contagio se pudo constatar que el paciente había estado en contacto con un caso de sarampión durante un vuelo entre Manila (Filipinas) y Sidney (Australia) el 27 de enero de este año.

Este dato había sido oportunamente comunicado por el Centro Nacional de Enlace para Argentina (CNE), por lo que ya se encontraba en seguimiento por parte de la Gerencia Operativa de Epidemiología del Ministerio de Salud de CABA.

Desde el momento de la comunicación y luego de la detección de síntomas, los equipos nacionales acompañan a las jurisdicciones intervinientes en la investigación epidemiológica, la búsqueda de contactos y seguimiento de las personas identificadas y las acciones de bloqueo.

pasajeros ezeiza.jpg

Los datos epidemiológicos indican que durante el último año, se notificaron a nivel mundial 247.623 casos confirmados de sarampión. En la Región de las Américas, se registraron 14.891 casos confirmados en 13 países, lo que representa un aumento de 32 veces respecto de 2024 y el mayor número de casos desde 2019. En lo que va de 2026, se confirmaron 1.031 casos en la región, principalmente en México, Estados Unidos y Canadá, además de Bolivia, Guatemala, Chile y Uruguay.

Si bien Argentina mantiene el estatus de país libre de sarampión, el contexto mundial y regional, configura un escenario de alto riesgo de reintroducción.

Cómo es la situación del sarampión en Mendoza

El último caso de sarampión reportado en Mendoza se produjo en el año 1998. En el año 2025 a SE47 (22/11), se han notificado 79 casos sospechosos, de los cuales 69 casos se descartaron, tres se relacionaban con la vacunación y 7 continúan como sospechosos y sospechosos no conclusivos.

Durante los años 2022 a 2025(SE47), se han notificado 267 casos de sarampión.