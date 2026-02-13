China prepara un "ejército" de robots: el video que lo prueba

El Walker S2 en China

china robots El impresionante video muestra cómo se desplegarán los robots en China.

El modelo Walker S2 destaca por poseer dimensiones similares a las de un adulto promedio, con extremidades articuladas que facilitan su desplazamiento por superficies diseñadas para personas. El diseño incluye un sistema de cambio de batería autónomo, lo cual garantiza que el ejército de unidades trabaje con interrupciones mínimas. La tecnología que impulsa a estos robots combina cámaras de alta definición, sensores de profundidad y una retroalimentación de fuerza en sus articulaciones que previene colisiones accidentales con los transeúntes.

La inteligencia física de estos dispositivos permite procesar datos en tiempo real para mantener el equilibrio y reconocer patrones de movimiento en áreas concurridas. Gracias a esta integración de hardware y software, las unidades captadas en el video demuestran una versatilidad superior a la de las máquinas industriales convencionales. El gobierno de China ve en estos sistemas una herramienta estratégica para modernizar la seguridad pública y optimizar los tiempos de espera en los servicios estatales.

Funciones logísticas

Dentro del proyecto en Fangchenggang, los autómatas cumplirán roles variados que van desde la orientación de pasajeros hasta la inspección técnica de cargamentos. Algunas unidades patrullarán los pasillos para detectar salidas bloqueadas o aglomeraciones inusuales, mientras que otras apoyarán a los equipos de logística en la verificación de sellos y códigos de contenedores. Más allá de la frontera, el plan contempla que este ejército tecnológico también realice recorridos por instalaciones siderúrgicas y centros de datos para supervisar infraestructuras críticas bajo condiciones climáticas diversas.

El crecimiento de este sector es evidente en las cifras financieras de UBTECH, que reportó pedidos acumulados por sumas millonarias durante el último año. No obstante, el éxito comercial depende de la fiabilidad que demuestren los robots en el campo de trabajo real. El video de las pruebas sirve como una declaración de intenciones por parte de las autoridades, quienes establecieron centros de entrenamiento masivos donde las máquinas practican desde el ensamblaje de piezas hasta tareas de limpieza. Estos espacios de simulación proveen los datos necesarios para que la inteligencia artificial se adapte a los imprevistos de la vida cotidiana en China.