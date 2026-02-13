China prepara un "ejército" de robots: el video que lo prueba

China comenzó una fase de despliegue tecnológico sin precedentes en sus zonas limítrofes. La empresa UBTECH Robotics Corp, con sede en Shenzhen, obtuvo un contrato de 37 millones de dólares para integrar sus modelos Walker S2 en las labores diarias de vigilancia.
El video que circuló recientemente permite observar cómo estas máquinas se preparan para asumir responsabilidades que antes pertenecían exclusivamente a los seres humanos. Este movimiento forma parte de una estrategia nacional que busca consolidar a China como el líder indiscutible en la fabricación y uso de autómatas avanzados.
El escenario elegido para este debut operativo es Fangchenggang, una ciudad costera ubicada en la región de Guangxi, justo en el límite con Vietnam. Esta zona registra un tránsito constante de camiones de carga, autobuses y viajeros que cruzan la frontera a diario. El ejército de máquinas enfrentará allí una prueba de fuego, pues los controles fronterizos requieren precisión y una capacidad de respuesta inmediata ante entornos dinámicos. Las autoridades locales consideran que, si los robots logran gestionar el flujo de personas en este punto crítico, su uso se extenderá rápidamente a puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias.
El Walker S2 en China
El modelo Walker S2 destaca por poseer dimensiones similares a las de un adulto promedio, con extremidades articuladas que facilitan su desplazamiento por superficies diseñadas para personas. El diseño incluye un sistema de cambio de batería autónomo, lo cual garantiza que el ejército de unidades trabaje con interrupciones mínimas. La tecnología que impulsa a estos robots combina cámaras de alta definición, sensores de profundidad y una retroalimentación de fuerza en sus articulaciones que previene colisiones accidentales con los transeúntes.
La inteligencia física de estos dispositivos permite procesar datos en tiempo real para mantener el equilibrio y reconocer patrones de movimiento en áreas concurridas. Gracias a esta integración de hardware y software, las unidades captadas en el video demuestran una versatilidad superior a la de las máquinas industriales convencionales. El gobierno de China ve en estos sistemas una herramienta estratégica para modernizar la seguridad pública y optimizar los tiempos de espera en los servicios estatales.
Funciones logísticas
Dentro del proyecto en Fangchenggang, los autómatas cumplirán roles variados que van desde la orientación de pasajeros hasta la inspección técnica de cargamentos. Algunas unidades patrullarán los pasillos para detectar salidas bloqueadas o aglomeraciones inusuales, mientras que otras apoyarán a los equipos de logística en la verificación de sellos y códigos de contenedores. Más allá de la frontera, el plan contempla que este ejército tecnológico también realice recorridos por instalaciones siderúrgicas y centros de datos para supervisar infraestructuras críticas bajo condiciones climáticas diversas.
El crecimiento de este sector es evidente en las cifras financieras de UBTECH, que reportó pedidos acumulados por sumas millonarias durante el último año. No obstante, el éxito comercial depende de la fiabilidad que demuestren los robots en el campo de trabajo real. El video de las pruebas sirve como una declaración de intenciones por parte de las autoridades, quienes establecieron centros de entrenamiento masivos donde las máquinas practican desde el ensamblaje de piezas hasta tareas de limpieza. Estos espacios de simulación proveen los datos necesarios para que la inteligencia artificial se adapte a los imprevistos de la vida cotidiana en China.