China moderniza el transporte de un país de América Latina con una flota de 180 buses de última tecnología

Este desembarco de autobuses en este país de América Latina inaugura un plan más amplio de China que prevé llegar a 600 unidades durante el año, con la intención de modernizar progresivamente la flota y mejorar la movilidad urbana y regional. No se trata solo de renovar vehículos, sino de transformar la experiencia de miles de usuarios y de fortalecer las condiciones laborales de 23 cooperativas de transporte y decenas de conductores independientes.

_180 autobuses Yutong (1)

¿Qué representa esta compra de buses de China para este país de América Latina?

Esta iniciativa en la que la marca china Yutong, uno de los mayores fabricantes globales de autobuses, juega un papel central— se inserta en un contexto más amplio de expansión de la tecnología oriental en la región. De hecho, datos recientes señalan que 85 % de los buses eléctricos incorporados en América Latina desde 2018 han sido de origen chino, un indicador de la fuerte presencia del país asiático en la electromovilidad regional.

China no solo exporta vehículos. Exporta soluciones de movilidad sostenible, compromisos con eficiencia energética y alianzas basadas en intercambio tecnológico. Para muchos países latinoamericanos, estos acuerdos con China implican una alternativa real ante sistemas envejecidos de transporte público, y ofrecen la posibilidad de integrar modelos híbridos y eléctricos que reducen emisiones y mejoran la calidad de vida urbana.