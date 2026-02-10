En un contexto global de incertidumbre económica y tensiones internacionales, el oro sigue siendo un pilar de estabilidad financiera y un símbolo de poder. En América Latina, un país destaca como líder regional al poseer la mayor reserva de este valioso metal.
El país de América Latina que posee la reserva de oro más grande de la región: supera a Brasil y México
En un contexto global incierto, un país de América Latina se erige como líder en reservas de oro, utilizando este recurso como una estrategia clave
Más allá de su valor económico, estas reservas representan una estrategia clave para protegerse de crisis financieras y reforzar la posición geopolítica. Te contamos sobre cuál es esta nación de América Latina y cómo el oro se ha convertido en un recurso crucial para su futuro.
El país de América Latina con la reserva de oro más grande de la región
El país de América Latina con la mayor reserva de oro es Venezuela. Según datos del Consejo Mundial del Oro (World Gold Council), Venezuela lidera la región en reservas de oro gracias a las vastas reservas que posee en sus bancos centrales. Esto se debe a que históricamente ha utilizado este metal como respaldo para su economía.
Más allá de las reservas de oro gestionadas por los bancos centrales, se incluyen producción de oro por minería. Este país de América Latina, cuenta con la ventaja de que se encuentra principalmente en el Arco Minero del Orinoco, una extensa área de 111.843 km² al sureste del país.
El oro extraído en Venezuela tiene una alta pureza natural, especialmente en las zonas más ricas como El Callao y las áreas cercanas al río Cuyuní. Así mismo, debido a las sanciones y restricciones económicas, parte del oro venezolano circula en mercados informales.
Los países de América Latina con reservas de oro
Las reservas de oro desempeñan un papel crucial en la determinación de los tipos de cambio. En tiempos de crisis, los inversores suelen recurrir al oro, que puede estabilizar o incluso aumentar el valor de la moneda nacional.
Según Trading Econmics los países con reserva de oro en América Latina son:
- Venezuela: 161 toneladas de oro
- Brasil: 130 toneladas de oro
- México: 120 toneladas de oro
- Argentina: 61.74 toneladas de oro
- Bolivia: 34.79 toneladas de oro
- Perú: 34.67 toneladas de oro
- Ecuador: 26.28 toneladas de oro
- Paraguay: 8.19 toneladas de oro
- Guatemala: 6.89 toneladas de oro
- Colombia: 4.68 toneladas de oro
- Aruba: 3.11 toneladas de oro
- Haití: 1.81 toneladas de oro
- El Salvador: 1.37 toneladas de oro
- Suriname: 1.21 toneladas de oro
- Honduras: 0.7 toneladas de oro
- República Dominicana: 0.57 toneladas de oro
- Chile: 0.25 toneladas de oro