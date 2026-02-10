El país de América Latina que posee la reserva de oro más grande de la región: supera a Brasil y México

Más allá de las reservas de oro gestionadas por los bancos centrales, se incluyen producción de oro por minería. Este país de América Latina, cuenta con la ventaja de que se encuentra principalmente en el Arco Minero del Orinoco, una extensa área de 111.843 km² al sureste del país.

Oro venezuela .jpg

El oro extraído en Venezuela tiene una alta pureza natural, especialmente en las zonas más ricas como El Callao y las áreas cercanas al río Cuyuní. Así mismo, debido a las sanciones y restricciones económicas, parte del oro venezolano circula en mercados informales.

Oro (1).jpg

Los países de América Latina con reservas de oro

Las reservas de oro desempeñan un papel crucial en la determinación de los tipos de cambio. En tiempos de crisis, los inversores suelen recurrir al oro, que puede estabilizar o incluso aumentar el valor de la moneda nacional.

Según Trading Econmics los países con reserva de oro en América Latina son: