Mariana Juri y Rodolfo Suarez garantizaron su respaldo a la Reforma Laboral que impulsa Milei

El proyecto de Reforma Laboral que milita en persona la jefa libertaria del Senado, Patricia Bullrich, contará con el respaldo de dos de los 3 senadores nacionales por Mendoza. Los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez ya garantizan acompañar la iniciativa de Javier Milei, mientras que la peronista Anabel Fernández Sagasti seguiría a su bloque y lo rechazaría.
Como era de esperar los radicales mendocinos en su rol dialoguista -mucho más en las vísperas de la elección de fin de mes en la que competirán en sociedad con la Libertad Avanza-, se aprestan a acompañar el proyecto y lo harían aún con más convicción luego de que trascendiera que se caería el capítulo que reducía el pago del impuesto a las Ganancias a las empresas, medida que claramente impactaba en el corazón de la recaudación de las provincias.
Ese respaldo no sólo se vio en las reuniones políticas previas de las últimas horas, sino que también se reflejará en la reunión de labor parlamentaria que está previsto para este martes a las 14.
"Nosotros vamos a acompañar y aunque no me gusta adelantar las votaciones, porque después los senadores pueden cambiar de opinión, entiendo que hay una base de unos 40 votos a favor", confirmó Mariana Juri en diálogo con Mañana es mejor, de Radio Nihuil.
Es que la moneda de cambio de eliminar el capítulo de quita de Ganancias cambió el escenario de apoyo político.
Quitar la reforma de Ganancias allanó el respaldo a la Reforma Laboral
Entre los gobernadores y sus senadores nacionales corría en la noche del lunes la versión de que el Gobierno habría decidido bajar del proyecto el artículo que modifica la escala de Ganancias para empresas (el artículo 191 sustituye el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias).
"Antes de que se trascendiera esa posibilidad, que aún no está ratificada por el Gobierno, ya estaban los números de senadores para aprobar la reforma laboral en general. Entendemos que ahora será mucho más fácil", admitió Mariana Juri, la única mendocina que participó de la reunión política que duró unas tres horas en la noche del lunes.
Aunque no todos lo asuman, la reducción de Ganancias podría terminar impactando negativamente en los números de recaudación del Gobierno Nacional.
Pero también en la recaudación de las provincias. Fuentes que asesoran financieramente a los legisladores nacionales mendocinos aseguraron a Diario UNO que en el caso de Mendoza, si avanzaba el cambio en Ganancias perdería algo así como $70.000 millones.
Entre los senadores dialoguistas corrió la posibilidad de que se quite ahora la reforma de Ganancias para debatirlo luego en una posterior reforma impositiva que ya baraja el Gobierno. En ese paquete a los radicales les interesa sumar también la discusión por el impuesto al cheque.