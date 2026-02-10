Mariana Juri y Rodolfo Suarez garantizaron su respaldo a la Reforma Laboral que impulsa Milei

senado nacional El Senado de la Nación discutirá la reforma laboral. Foto: ilustrativa

"Nosotros vamos a acompañar y aunque no me gusta adelantar las votaciones, porque después los senadores pueden cambiar de opinión, entiendo que hay una base de unos 40 votos a favor", confirmó Mariana Juri en diálogo con Mañana es mejor, de Radio Nihuil.

Es que la moneda de cambio de eliminar el capítulo de quita de Ganancias cambió el escenario de apoyo político.

Quitar la reforma de Ganancias allanó el respaldo a la Reforma Laboral

Entre los gobernadores y sus senadores nacionales corría en la noche del lunes la versión de que el Gobierno habría decidido bajar del proyecto el artículo que modifica la escala de Ganancias para empresas (el artículo 191 sustituye el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias).

"Antes de que se trascendiera esa posibilidad, que aún no está ratificada por el Gobierno, ya estaban los números de senadores para aprobar la reforma laboral en general. Entendemos que ahora será mucho más fácil", admitió Mariana Juri, la única mendocina que participó de la reunión política que duró unas tres horas en la noche del lunes.

senado presupuesto anabel fernandez sagasti Todo indica que Anabel Fernández Sagasti rechazará el proyecto de reforma laboral. Foto: archivo

Aunque no todos lo asuman, la reducción de Ganancias podría terminar impactando negativamente en los números de recaudación del Gobierno Nacional.

Pero también en la recaudación de las provincias. Fuentes que asesoran financieramente a los legisladores nacionales mendocinos aseguraron a Diario UNO que en el caso de Mendoza, si avanzaba el cambio en Ganancias perdería algo así como $70.000 millones.

Entre los senadores dialoguistas corrió la posibilidad de que se quite ahora la reforma de Ganancias para debatirlo luego en una posterior reforma impositiva que ya baraja el Gobierno. En ese paquete a los radicales les interesa sumar también la discusión por el impuesto al cheque.