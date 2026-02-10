En una semana decisiva para el rumbo económico de la gestión de Javier Milei, el oficialismo ha desplegado una estrategia de "pinzas" para asegurar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. Con reuniones de alto nivel y una flexibilidad inédita en el paquete fiscal, el Ejecutivo busca destrabar los votos necesarios en el Senado.
Ganancias, la moneda de cambio que maneja el Gobierno para destrabar la reforma laboral
El Ejecutivo negocia con "dialoguistas" y evalúa ceder terreno en la discusión por Ganancias para asegurar el acompañamiento de los gobernadores
Cumbre en Casa Rosada para alinear la tropa
Según informó Noticias Argentinas, el Gobierno convocó a su mesa política con el objetivo de unificar el discurso y la estrategia parlamentaria antes de que el debate llegue al recinto. Este encuentro es vital para coordinar las acciones entre el núcleo duro del Gobierno y los bloques aliados, evitando fisuras que puedan ser aprovechadas por la oposición dura.
La mesa política del Gobierno se reunirá este martes en Casa Rosada, en un encuentro que estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Asistirán también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.
Patricia Bullrich y la caza de votos "dialoguistas"
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha asumido un rol activo en la negociación legislativa. La senadora lidera acercamientos con legisladores dialoguistas en la Cámara Alta. La meta es clara: cerrar acuerdos que garanticen una mayoría suficiente, apelando a la necesidad de "modernizar" las relaciones laborales para fomentar la creación de empleo genuino.
La flexibilización fiscal (Ganancias) como moneda de cambio
El movimiento más estratégico provenga del Ministerio de Economía. De acuerdo con un análisis de El Cronista, el Gobierno estaría dispuesto a ceder en puntos sensibles, como el impuesto a las Ganancias, para aceitar el apoyo de los gobernadores y sus representantes en el Congreso que garantizarían los votos para que salga la reforma laboral.
El "Plan B" de Caputo: Si la reforma enfrentara un bloqueo total, el ministro Luis Caputo ya maneja alternativas para mantener el equilibrio fiscal, aunque la prioridad absoluta sigue siendo la aprobación del paquete legislativo original.