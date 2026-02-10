Ganancias, la moneda de cambio que maneja el Gobierno para destrabar la reforma laboral

Asistirán también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich y la caza de votos "dialoguistas"

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha asumido un rol activo en la negociación legislativa. La senadora lidera acercamientos con legisladores dialoguistas en la Cámara Alta. La meta es clara: cerrar acuerdos que garanticen una mayoría suficiente, apelando a la necesidad de "modernizar" las relaciones laborales para fomentar la creación de empleo genuino.

patricia bullrich reforma laboral

La flexibilización fiscal (Ganancias) como moneda de cambio

El movimiento más estratégico provenga del Ministerio de Economía. De acuerdo con un análisis de El Cronista, el Gobierno estaría dispuesto a ceder en puntos sensibles, como el impuesto a las Ganancias, para aceitar el apoyo de los gobernadores y sus representantes en el Congreso que garantizarían los votos para que salga la reforma laboral.