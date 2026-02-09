Reforma laboral: con Cornejo, los gobernadores quieren que Caputo deje la quita de Ganancias afuera

Esto es, supeditar la reducción del impuesto a las sociedades, por ejemplo, a un crecimiento que supere el 4%. Una suerte de "clausula gatillo" que no convenció a las provincias.

Otro proyecto para Ganancias, con quita en 2 años

“Los gobernadores aliados propusieron retirarlo de la reforma y que sea un proyecto fiscal aparte. Realizar la reforma en dos años: 50% en 2027 y 50% en 2028”, señaló una fuente al tanto de las negociaciones con Casa Rosada.

En el proyecto original del Gobierno se plantea la reducción de alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para ejercicios fiscales a partir de 2026.

Para los gobernadores aliados, entre los que se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Alfredo Cornejo junto al chaqueño Leandro Zdero, la modificación le conviene a Economía frente a la caída de la recaudación.

luis caputo (1) El ministro de Economía, Luis Caputo.

A su vez, argumentan que les toca el mayor peso del costo fiscal ($2,6 billones) que implica la reducción de Ganancias. Para las provincias, les implicaría resignar $1,5 billones (0,15% del Producto Bruto Interno (PBI), y al Tesoro poco más de $1 billón.

Pero Caputo, que había propuesto también coparticipar el Impuesto al Cheque como compensación, los hace responsables de la baja del impuesto, al asegurar que dependerá de ellos.

“La reforma de Ganancias impacta en Nación y en el financiamiento de la Anses”, mencionaron en una de las provincias. Por lo que, aseguran, si se quita Ganancias estaría en riesgo el superávit fiscal que es la bandera de la gestión Milei y su programa.

Qué piensan los gobernadores de la reforma

Desde el seno de los gobernadores aliados sugieren que a pesar de su postura, a Caputo "le sirve que no avance la reforma o, al menos, que, en lugar de hacerse en un año, las modificaciones se realicen en dos años”.

Según ARCA, en enero se recaudaron $18,4 billones, un aumento nominal interanual del 22%. Pero con una inflación de31,4%, en realidad los ingresos cayeron en términos reales, tanto por la baja de retenciones como de aranceles a las importaciones.

Aún así, Caputo no afloja.

“Yo propongo y la mesa política (Bullrich, Menem, Santilli, Adorni y Karina Milei) lo impulsa para que el Congreso decida. Si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, expresó.

Fuente: Infobae