El plan del IPV que promete una casa propia por menos de $300.000 por mes

Cómo es el plan de viviendas del IPV

El plan del IPV es Construyo Mi Casa. Este consiste en la otorgación de un crédito para que las familias o personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda y así cumplir el sueño de tener su propio techo..

Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la casa que se va a construir y de los ingresos familiares. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en $297.000.

Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:

55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)

69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)

80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)

100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)

120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)

140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)

El crédito, según lo dispuesto por el IPV, se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.

Qué se debe tener para ingresar a este plan de viviendas del IPV: los requisitos para obtener una casa

Para acceder a este plan de viviendas del IPV, las personas interesadas deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses. Además, debe poseer: