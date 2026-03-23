En medio de un fin de semana XXL y condiciones climáticas adversas, el paso a Chile por alta montaña volvió a quedar habilitado desde las 8 de este lunes, según confirmaron las autoridades.
Desde las 8 de este lunes se habilitó el paso a Chile tras el temporal del fin de semana
Las condiciones meteorológicas mejoraron y permitieron la reapertura del paso a Chle
El cruce internacional Cristo Redentor se encontraba cerrado desde las últimas horas del sábado, cuando los coordinadores de ambos países decidieron tomar la decisión debido a un temporal que afectó la zona de alta montaña.
Hasta la noche del domingo pasado el frente de mal tiempo continuaba presente en ambos lados de la cordillera, generando temperaturas bajo cero, formación de hielo sobre la calzada y neviscas en el sector del complejo fronterizo Los Libertadores.
Buenas noticias en el paso a Chile
Sin embargo, luego de los trabajos de limpieza que se realizaron en alta montaña, las autoridades decidieron habilitar el paso a Chile desde las 8 de este lunes. Desde entonces pueden cruzar todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.
El pronóstico del tiempo prevé que para este lunes se registren temperaturas de hasta 12 grados bajo cero en la zona de Las Cuevas, Puente del Inca y Punta de Vacas.
La reapertura del paso a Chile es una buena noticia teniendo en cuenta que cientos de mendocinos cruzaron al país trasandino aprovechando el fin de semana largo, ya que este lunes es día no laboral y el martes es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
De hecho, había más de 200 vehículos particulares y 4 colectivos esperando en Uspallata la reapertura del paso a Chile que comenzaron a subir encapsulados. Lo mismo con aproximadamente 1.000 camiones que estaban esperando a lo largo de la ruta 7.