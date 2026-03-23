Desde las 8 de este lunes se habilitó el paso a Chile tras el temporal del fin de semana

paso a chile los libertadores El paso a Chile vuelve a estar habilitado. Imagen ilustrativa.

Buenas noticias en el paso a Chile

Sin embargo, luego de los trabajos de limpieza que se realizaron en alta montaña, las autoridades decidieron habilitar el paso a Chile desde las 8 de este lunes. Desde entonces pueden cruzar todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

El pronóstico del tiempo prevé que para este lunes se registren temperaturas de hasta 12 grados bajo cero en la zona de Las Cuevas, Puente del Inca y Punta de Vacas.

paso cristo redentor las cuevas paso a chile 2 En la zona fronteriza puede hacer frío este lunes. Imagen ilustrativa.

La reapertura del paso a Chile es una buena noticia teniendo en cuenta que cientos de mendocinos cruzaron al país trasandino aprovechando el fin de semana largo, ya que este lunes es día no laboral y el martes es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

De hecho, había más de 200 vehículos particulares y 4 colectivos esperando en Uspallata la reapertura del paso a Chile que comenzaron a subir encapsulados. Lo mismo con aproximadamente 1.000 camiones que estaban esperando a lo largo de la ruta 7.