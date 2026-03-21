Cierra el paso a Chile este domingo: miles de mendocinos cruzaron por el finde largo

Paso Cristo Redentor Los Libertadores Las montañas ya se veían nevadas este sábado cuando miles de mendocinos cruzaron por el paso a Chile.

Muchos mendocinos viajaron a Chile por el finde largo

Cruzar a Chile este sábado 21 de marzo llevó bastante más tiempo del habitual, en medio de un fin de semana largo en Argentina. La demora del lado chileno llegó a ser de más de dos horas pasado el mediodía.

En cambio, según informó personal del Sistema Integrado Cristo Redentor, en la aduana argentina -complejo Roque Carranza- no se registraron demoras.

El cuello de botella se dio en el complejo Los Libertadores.

Embed - Paso Cristo Redentor 21 de marzo Gentileza Osvaldo Valle

Demoras en el Cristo Redentor

El principal problema se dio en el lado chileno. En el complejo Los Libertadores, la hora pico se registró a las 13.15 cuando los vehículos particulares demoraban unos 140 minutos para hacer aduana y continuar el viaje.

Con el correr de los minutos, ese lapso se redujo y ya hacia la siesta la demora era de 1 hora y media.

Por el contrario, en el predio Roque Carranza, del lado argentino, el tránsito de vehículos fue fluido este sábado y sin complicaciones, según detallaron las autoridades del corredor bioceánico.

Hay que tener en cuenta el contexto, en el que se suma un fin de semana largo y el tránsito acumulado por el día de cierre del túnel internacional. La circulación hacia Chile se habilitó en la mañana de este sábado, luego de un pronóstico meteorológico adverso durante la jornada del viernes 20 de marzo.

Cuándo se reabrirá el paso a Chile

El clima ha sido el gran protagonista de este fin de semana largo para los que optaron por viajar a Chile.

Si bien el sábado durante el día las condiciones permitieron reabrir el cruce fronterizo y mantener el flujo de circulación, las condiciones cambiarán para el domingo, lo que obligó a las autoridades a cerrar el paso.

"Hasta nuevo aviso" es el cierre, informó la coordinación este sábado por la tarde. Las condiciones para habilitar nuevamente el paso Cristo Redentor se evaluaran el domingo 22 a las 21.