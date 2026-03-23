Detuvieron a la apoderada legal de una anciana de 93 años que murió en condiciones deplorables

ministerio publico fiscal Tras la muerte de la mujer intervino el Ministerio Público Fiscal.

Nadime Larroulet era la apoderada legal de la víctima fatal. Desde hacía varios años cobraba su jubilación y pensión de ANSES. A fines de 2024 contrató a Elsa Varela para que cuide a la anciana con dos visitas al día. En ese lapso de tiempo es que se concretó al muerte.

La investigación tras la muerte

Para la Fiscalía, Nadime Larroulet no cumplió con su posición de garante respecto a la salud de Carmen Álvarez. No se encargó de que estuviera alimentada. Ni siquiera que tuviera condiciones de higiene mínimas. De hecho, cuando la víctima se descompensó el 22 de febrero de 2025 y fue internada en la Clínica Santa María detectaron que estaba deshidratada, con un golpe de calor, trastorno de conciencia, fiebre, neumonía aguda, hematomas en distintas partes del , un corte en la nariz y hasta un ojo morado. Además tenía cucarachas y chinches en la piel y hasta restos de orina y heces de vieja data en la ropa de cama donde dormía.

En la investigación fue secuestrado el teléfono celular de la cuidadora Elsa Varela. Los pesquisas tecnológicos no encontraron ninguna conversación de WhatsApp con la apoderada legal. Para la fiscal, esto demuestra que borró los chats para eliminar evidencias que las compliquen.

Clinica Santa Maria - Coronavirus Mendoza (12).jpg La anciana terminó muriendo en al Clínica Santa María. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Incluso la Fiscalía detalló que está buscando pruebas para confirmar o descartar la teoría de que las mujeres montaron un plan para matar a la anciana y quedarse con su propiedad ubicada en calle Tiburcio Benegas 863 de Godoy Cruz.

Por el momento, ambas sospechosas continuarán imputadas por abandono de personas seguido de muerte -de 5 a 15 años de cárcel- y quedarán en prisión preventiva en modalidad domiciliaria.