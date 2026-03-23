¿Fue una negligencia en los cuidados o fue un plan para matarla y quedarse con su casa? Esas son las dos hipótesis que dan vueltas en la cabeza de los investigadores tras la muerte de una anciana de 93 años en Godoy Cruz. Por el fallecimiento, que ocurrió hace un año, se sumó la detención de una segunda sospechosa en la causa.
Detuvieron a la apoderada legal de una anciana de 93 años que murió en condiciones deplorables
Es la segunda detenida tras la muerte de la mujer ocurrida hace un año. Había sido capturada la cuidadora de la víctima
El 9 de febrero pasado, Nadime Manuela Larroulet (67) fue detenida cuando ingresaba desde Chile a través del Paso Cristo Redentor. La mujer tenía una pedido de captura de la Justicia provincial. Días después, fue imputada por abandono de persona seguido de muerte. El lunes pasado, el juez Diego Flamant le dictó la prisión preventiva en modalidad domiciliaria.
La fiscal Mónica Fernández Poblet sostiene que esta mujer junto a Elsa Noemí Varela (44) fueron las responsables de la muerte de Carmen Álvarez, la anciana de 93 años que falleció en Godoy Cruz en condiciones de higiene y salud deplorables hace un año aproximadamente.
Nadime Larroulet era la apoderada legal de la víctima fatal. Desde hacía varios años cobraba su jubilación y pensión de ANSES. A fines de 2024 contrató a Elsa Varela para que cuide a la anciana con dos visitas al día. En ese lapso de tiempo es que se concretó al muerte.
La investigación tras la muerte
Para la Fiscalía, Nadime Larroulet no cumplió con su posición de garante respecto a la salud de Carmen Álvarez. No se encargó de que estuviera alimentada. Ni siquiera que tuviera condiciones de higiene mínimas. De hecho, cuando la víctima se descompensó el 22 de febrero de 2025 y fue internada en la Clínica Santa María detectaron que estaba deshidratada, con un golpe de calor, trastorno de conciencia, fiebre, neumonía aguda, hematomas en distintas partes del , un corte en la nariz y hasta un ojo morado. Además tenía cucarachas y chinches en la piel y hasta restos de orina y heces de vieja data en la ropa de cama donde dormía.
En la investigación fue secuestrado el teléfono celular de la cuidadora Elsa Varela. Los pesquisas tecnológicos no encontraron ninguna conversación de WhatsApp con la apoderada legal. Para la fiscal, esto demuestra que borró los chats para eliminar evidencias que las compliquen.
Incluso la Fiscalía detalló que está buscando pruebas para confirmar o descartar la teoría de que las mujeres montaron un plan para matar a la anciana y quedarse con su propiedad ubicada en calle Tiburcio Benegas 863 de Godoy Cruz.
Por el momento, ambas sospechosas continuarán imputadas por abandono de personas seguido de muerte -de 5 a 15 años de cárcel- y quedarán en prisión preventiva en modalidad domiciliaria.