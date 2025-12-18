Detuvieron a una cuidadora tras la muerte de una anciana que tenía chinches y cucarachas en la piel

Clinica Santa Maria - Coronavirus Mendoza (12).jpg La anciana fue internada en la clínica Santa María. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Pero no sólo eso, su estado de higiene también era malo y evidenciaba un descuido prolongado. La mujer tenía cucarachas y chinches en la piel y hasta restos de orina y heces de vieja data en la ropa de cama donde dormía en su casa de Godoy Cruz.

La detención de la cuidadora de la anciana

Se inició una investigación a cargo de la fiscal Mónica Fernández Poblet, quien meses después ordenó la detención de una mujer de 44 años que estaba a cargo del cuidado de la víctima fatal. Fue imputada por abandono de personas seguido de muerte, un delito que prevé de 5 a 15 años de cárcel.

En los últimos días, el juez Diego Flamant hizo lugar a un pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva de la cuidador, aunque en modalidad domiciliaria.

La sospecha es que la mujer no le brindó los cuidados necesarios a la anciana ni tampoco alertó a tiempo al sistema de salud sobre la situación de la mujer, colocándola en una situación de desamparo que derivó en su muerte.

La investigación reconstruyó que la cuidadora había sido contratada hacía 2 meses aproximadamente e iba una hora a la mañana y otra a la tarde, todos los días. La apoderada legal de la mujer era una sobrina de su vecina ya que la anciana no tenía familiares directos para que se hagan cargo de su situación. Fue ella quien contactó a la cuidadora detenida ya que iba a realizar un viaje de varios días hacia Chile, según trascendió.