Un soldado mendocino fue hallado muerto en su casa de Las Heras y buscan esclarecer el hecho

CEO 911.jpeg El 911 recibió la llamada por lo ocurrido con el soldado Facundo Lima a las 17.30 de este jueves. Foto ilustrativa

El Ejército Argentino envió un comunicado

Desde el Ejército enviaron un comunicado dando aviso de lo sucedido y poniéndose a disposición de la familia de la Justicia para esclarecer lo ocurrido con Lima.

También enviaron las condolencias a la familia.

Algunas informaciones no oficiales dan cuenta de la existencia de un arma en la escena, por lo que la posibilidad de que el soldado se haya suicidado no se descarta.