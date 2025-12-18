Facundo Gabriel Lima, un soldado voluntario mendocino que integraba el Ejército Argentino fue hallado muerto este jueves a la tarde en su domicilio de Las Heras. En el momento del hecho el joven se encontraba solo.
Un soldado mendocino fue hallado muerto en su casa de Las Heras y buscan esclarecer el hecho
Se trata de Facundo Gabriel Lima, quien formaba parte del Ejército Argentino. En el caso interviene la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras
Fue encontrado por familiares cerca de las 17.30, quienes dieron aviso a la Policía a través del 911. Hasta el lugar llegó personal de la Policía Científica.
La fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, investiga el caso para determinar lo sucedido. Las versiones preliminares dan cuenta que podría tratarse de un suicidio, pero aún no se ha confirmado esta información.
El Ejército Argentino envió un comunicado
Desde el Ejército enviaron un comunicado dando aviso de lo sucedido y poniéndose a disposición de la familia de la Justicia para esclarecer lo ocurrido con Lima.
También enviaron las condolencias a la familia.
Algunas informaciones no oficiales dan cuenta de la existencia de un arma en la escena, por lo que la posibilidad de que el soldado se haya suicidado no se descarta.