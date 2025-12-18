Contra la reforma laboral la CGT se movilizó por calles del centro de Mendoza

Embed - Marcha de la CGT en Mendoza

Desde Peatonal y San Martín

En Mendoza la movilización comenzó en Peatonal y San Martín con una fuerte custodia policial. Las fuerzas de seguridad colocaron vallas para impedir que los manifestantes avancen a las calles, pero llegó un momento en que no los pudieron contener y comenzaron a marchar por avenida San Martín para llegar a la Legislatura donde se montó un escenario.

Las banderas de la CGT y de Camioneros encabezaron la movida y detrás se encolumnaron los sindicatos con una importante presencia de los gremios estatales. Se sumaron agrupaciones estudiantiles, de jubilados y ambientalistas.

marcha cgt buenos aires Importante convocatoria en Buenos Aires. Noticias Argentinas

Tensión e incidentes en Buenos Aires

En Buenos Aires, una serie de incidentes se registró en la tarde de este jueves tras la finalización del acto de la CGT en la Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Javier Milei.

Los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones, lo que generó corridas en la vía pública a partir de la intención de las fuerzas de seguridad de garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.

La jornada de protesta no estuvo exenta de incidentes debido a que los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones tras la fiscalización del acto.

Las fuerzas se seguridad nacionales y de la Ciudad, que conformaron para esta oportunidad un comando unificado, buscaron hacer cumplir el protocolo antipiquetes y arrojaron gas pimienta sobre un sector de la manifestación en la Avenida 9 de Julio.

De la movilización participaron dirigentes del peronismo como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los senadores José Mayans y Jorge Capitanich, y dirigentes sindicales como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, además de las Madres de Plaza de Mayo.

También se movilizaron otras organizaciones de trabajadores como las dos fracciones de la CTA, la UTEP y agrupaciones de izquierda como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).